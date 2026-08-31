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FRANCE

ASSE Mercato : c’est bouclé pour N’Guessan à Liverpool, le prix du transfert a fuité !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 16:40
Djylian N'Guessan sous le maillot de l'ASSE

Liverpool et l’ASSE auraient trouvé un accord pour le transfert de Djylian N’Guessan, qui devrait être prêté en Ligue 1 dans la foulée.

Comme révélé par Foot Mercato, puis confirmé par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan, devrait être recruté cet été par Liverpool.

Un transfert de 7,5 M€

Selon L’Équipe, les Verts et les Reds auraient trouvé un accord pour le transfert de l’international français U20 pour un montant de 7,5 millions d’euros. Le joueur de 18 ans passerait actuellement sa visite médicale avec le club anglais.

N’Guessan vers un prêt en Ligue 1 ?

Mais le deal entre l’ASSE et Liverpool ne serait toutefois pas encore totalement finalisé puisque les Reds voudraient trouver un club de Ligue 1 auquel le prêter cette saison, le quota de prêts internationaux de Liverpool étant atteint. Un nouveau prêt chez les Verts ne serait donc pas à l’ordre du jour, contrairement à ce qui avait pu être annoncé ces dernières heures.

Révélé très jeune sous le maillot stéphanois, Djylian N’Guessan avait disputé huit matchs de Ligue 1 à seulement 16 ans lors de la saison 2024-2025. Mais ces derniers mois, entre plusieurs pépins physiques et surtout son refus de prolonger son contrat avec l’ASSE, l’attaquant français a très peu joué avec l’équipe première. Une situation qui devrait donc déboucher sur son départ définitif du Forez cet été.

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