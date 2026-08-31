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FRANCE

PSG Mercato : un joueur de Pierre Sage comme 6e et dernière recrue ?

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 19:04
Jaydee Canvot sous le maillot de Crystal Palace

Le PSG aurait pris des renseignements sur Jaydee Canvot, le jeune défenseur de Crystal Palace entraîné par Pierre Sage.

Le Paris Saint-Germain, qui a déjà enregistré cinq recrues cet été (Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts), pourrait accueillir une sixième et dernière recrue d’ici la fermeture du mercato estival, prévue ce mardi à 19h59.

Le PSG se renseigne sur Jaydee Canvot

Le double champion d’Europe en titre prospecterait notamment au poste de défenseur central puisque les dirigeants parisiens seraient intéressés par Jaydee Canvot, si l’on en croit les informations de Foot Mercato. Le PSG aurait pris des renseignements sur le défenseur central de Crystal Palace en cette fin de mercato. Le club de la capitale ne devrait toutefois pas passer à l’action d’ici ce mardi et la piste pourrait ainsi être réactivée plutôt cet hiver.

Formé notamment à Toulouse, Jaydee Canvot s’est révélé en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 avant de rejoindre Crystal Palace à l’été 2025. Le défenseur français s’est rapidement fait une place en Angleterre, disputant 36 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière et remportant notamment la Ligue Conférence avec les Eagles. International Espoirs français, le joueur de 20 ans évolue donc désormais sous les ordres de Pierre Sage à Crystal Palace.

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