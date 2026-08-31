ASSE Mercato : un club tout proche de boucler le transfert de Stassin !

Lucas Stassin serait proche de quitter l’ASSE pour rejoindre le FC Séville.

Très courtisé en cette fin de mercato estival, Lucas Stassin n’aurait jamais été aussi proche de quitter l’AS Saint-Étienne. Et l’attaquant belge devrait prendre la direction de l’Espagne.

Stassin vers le FC Séville !

En effet, à en croire les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le numéro 9 des Verts serait proche de s’engager avec le FC Séville. Les discussions entre l’ASSE et le club andalou seraient à un stade avancé. Un prêt serait évoqué pour l’ancien joueur de Westerlo. L’accord total doit toutefois encore être finalisé entre les trois parties.

Un départ qui pourrait enfin répondre aux envies de Lucas Stassin. Déjà l’été dernier, après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, l’attaquant belge souhaitait quitter le Forez afin de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Malgré plusieurs intérêts, il était finalement resté chez les Verts, mais ses velléités de départ n’auraient jamais totalement disparu.