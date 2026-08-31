À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[21:50]Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché entre Edouard (RC Lens) et Dia, un départ à 12 M€ officialisé !
[21:24]FC Nantes Mercato : après Hachem et Pierret, les Kita ont bouclé leur 10e recrue !
[20:57]RC Lens Mercato : les Sang et Or officialisent leur 7e recrue !
[20:30]Les infos du jour : Paixão reste à l’OM, 2 nouveaux actionnaires à Lens, des départs à l’ASSE, Nantes et au PSG
[20:02]ASSE Mercato : un club tout proche de boucler le transfert de Stassin !
[19:45]Dijon – ASSE : la compo de Cathro est tombée !
[19:21]RC Lens Mercato : c’est officiel pour Rayan Fofana !
[19:04]PSG Mercato : un joueur de Pierre Sage comme 6e et dernière recrue ?
[18:44]OL Mercato : un nouveau cador en pole pour Malick Fofana, un autre départ bouclé !
[18:12]ASSE Mercato : c’est acté pour Davitashvili, ça chauffe pour le départ de Stassin !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un club tout proche de boucler le transfert de Stassin !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 20:02
Lucas Stassin lors de Sochaux - ASSE

Lucas Stassin serait proche de quitter l’ASSE pour rejoindre le FC Séville.

Très courtisé en cette fin de mercato estival, Lucas Stassin n’aurait jamais été aussi proche de quitter l’AS Saint-Étienne. Et l’attaquant belge devrait prendre la direction de l’Espagne.

Stassin vers le FC Séville !

En effet, à en croire les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le numéro 9 des Verts serait proche de s’engager avec le FC Séville. Les discussions entre l’ASSE et le club andalou seraient à un stade avancé. Un prêt serait évoqué pour l’ancien joueur de Westerlo. L’accord total doit toutefois encore être finalisé entre les trois parties.

Un départ qui pourrait enfin répondre aux envies de Lucas Stassin. Déjà l’été dernier, après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, l’attaquant belge souhaitait quitter le Forez afin de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Malgré plusieurs intérêts, il était finalement resté chez les Verts, mais ses velléités de départ n’auraient jamais totalement disparu.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot