RC Lens Mercato : les Sang et Or officialisent leur 7e recrue !

Junior Kadile est officiellement un joueur du RC Lens.

Le RC Lens poursuit son recrutement. Le club artésien a enregistré ce lundi soir la signature de Junior Kadile en provenance du Servette FC. L’attaquant français arrive chez les Sang et Or sous la forme d’un prêt payant d’1 million d’euros, assortie d’une option d’achat estimée à 6 millions d’euros. Junior Kadile devient ainsi la septième recrue estivale du RC Lens après Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michal Skoras, Maik Nawrocki, Yacine Titraoui et Franjo Ivanovic.

Le communiqué du RC Lens

« Junior, nouvel atout majeur ! Attaquant virevoltant et polyvalent, Junior Kadile (23 ans) rejoint le Racing dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance du Servette FC. Auteur d’une fin d’exercice tonitruante en Super League suisse (6 buts et 10 passes décisives en 13 matchs), ce dévoreur d’espaces formé au Stade Rennais FC signe une arrivée en Artois à toute vitesse ! », a indiqué le RC Lens dans un communiqué.