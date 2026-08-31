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FC Nantes Mercato : après Hachem, Cherni et Pierret, les Kita ont bouclé leur 11e recrue !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 21:24
Fodé Doucouré sous le maillot du Havre

Le FC Nantes serait sur le point de recruter Fodé Doucouré, tandis que Bahmed Deuff devrait quitter les Canaris pour rejoindre le Royal Antwerp.

Le FC Nantes continue d’enflammer le mercato à la veille de sa fermeture. Soucieux d’offrir le meilleur effectif possible à Grégory Poirier, le club des bords de l’Erdre aurait bouclé une nouvelle recrue. Selon les informations de L’Équipe, Fodé Doucouré serait proche de rejoindre les Canaris en provenance du Havre sous la forme d’un transfert. Il deviendrait ainsi la 10e recrue de l’été du FC Nantes après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro, Saïdou Sow, Antoine Joujou, Ryad Hachem, Balthazar Pierret et Amin Cherni.

Poirier a eu Doucouré sous ses ordres au Red Star

C’est donc un nouvel ancien joueur de Grégory Poirier qui s’apprête à débarquer à Nantes puisque le nouveau coach nantais a déjà dirigé le Malien au Red Star lors de la saison 2024-2025. Un profil que le technicien de 44 ans connaît donc parfaitement et sur lequel il pourrait rapidement s’appuyer chez les Canaris.

Deuff, direction la Belgique !

Dans le sens des départs, le FC Nantes devrait enregistrer dans les prochaines heures celui de Bahmed Deuff. Toujours d’après L’Équipe, le jeune milieu de terrain mauritanien devrait prendre la direction de la Belgique, et plus précisément du Royal Antwerp. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de l’ordre de 2 millions d’euros est évoqué.

Pas utilisé par Grégory Poirier lors de son premier match contre Guingamp (3-3), Bahmed Deuff ne semble donc pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur des Canaris, et devrait aller chercher davantage de temps de jeu en Belgique.

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