Dijon – ASSE : les Verts souffrent mais gagnent encore, les enseignements

L’ASSE est allée s’imposer ce lundi soir à Dijon (2-3), en match de clôture de la quatrième journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne clôturait ce lundi soir la quatrième journée de Ligue 2 avec un déplacement sur la pelouse de Dijon. En quête d’une quatrième victoire en autant de matchs depuis le début de la saison, les Verts ont poursuivi leur sans-faute en s’imposant dans la douleur face aux Dijonnais (3-2) grâce à un doublé de Thierno Ballo (21e, 64e) et un bijou d’Augustine Boakye (80e).

L’ASSE consolide sa première place

Avec cette nouvelle victoire, l’ASSE reste leader de Ligue 2 et compte toujours quatre points d’avance sur le Stade de Reims, large vainqueur le week-end dernier sur la pelouse du Red Star (1-4), avant de recevoir ce samedi (20h) le troisième du classement, Montpellier, pour le choc de la cinquième journée de championnat.

Les Verts toujours autant efficaces offensivement

Malgré l’absence de leur nouveau maître à jouer, Jakob Breum, forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, les Verts ont une nouvelle fois affiché leur efficacité offensive. Tous quatre alignés en attaque, Thierno Ballo, auteur d’un doublé, Augustine Boakye, également buteur, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, tous deux passeurs décisifs, se sont montrés décisifs.

Une défense centrale aux abois

Point noir du match des Stéphanois : la fébrilité défensive. La charnière centrale composée de Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr a été en grande difficulté lors de cette rencontre, et notamment sur les réalisations dijonnaises de Samy Chouchane. Les Verts ont laissé beaucoup trop d’espaces à leurs adversaires et ont manqué de sérénité dans plusieurs situations dangereuses. Un secteur dans lequel Ian Cathro devra rapidement trouver davantage de solidité, alors que l’ASSE s’apprête à recevoir Montpellier pour un premier gros test face à un concurrent direct.