RC Lens : énorme clin d’œil du destin pour Neil El Aynaoui

Neil El Aynaoui change encore de club. En manque de temps de jeu à l’AS Roma, l’ancien milieu du RC Lens rejoint le RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un transfert qui lui permettra de retrouver les Sang et Or dès cet automne, lors d’une affiche européenne particulièrement attendue.

El Aynaoui quitte déjà l’AS Roma

L’aventure italienne de Neil El Aynaoui est mise entre parenthèses. L’international marocain a quitté l’AS Roma dans les dernières heures du mercato afin de s’engager avec le RB Leipzig.

Le club allemand a obtenu le prêt du milieu de terrain, avec une option d’achat intégrée dans l’opération. Une formule qui doit permettre au joueur de retrouver du temps de jeu et de relancer une progression freinée dans la capitale italienne.

Sous le maillot des Giallorossi, El Aynaoui a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit deux buts. Un bilan loin d’être insignifiant, mais le Marocain ne possédait plus le statut espéré au sein de l’effectif romain.

Régulièrement titulaire en sélection, il avait besoin de retrouver un club capable de lui offrir davantage de responsabilités. Leipzig représente une nouvelle étape ambitieuse dans sa carrière.

Leipzig pour retrouver une place importante

Habitué à miser sur des joueurs jeunes et capables de progresser rapidement, le RB Leipzig semble correspondre au profil de Neil El Aynaoui.

Son volume de jeu, son impact dans les duels et sa capacité à se projeter peuvent parfaitement s’intégrer au football intense pratiqué en Bundesliga. Le championnat allemand pourrait également lui permettre de retrouver les qualités qui avaient fait de lui l’un des milieux les plus prometteurs de Ligue 1 lors de son passage au RC Lens.

Leipzig ne l’accueille toutefois pas uniquement dans une logique de développement. En négociant une option d’achat, le club allemand se réserve la possibilité de conserver définitivement l’ancien Lensois s’il parvient à s’imposer.

El Aynaoui devra donc rapidement gagner sa place et prouver qu’il peut devenir un élément majeur du collectif.

Des retrouvailles programmées avec le RC Lens

Le calendrier européen a réservé une immense surprise aux supporters lensois. Quelques semaines seulement après son arrivée en Allemagne, Neil El Aynaoui va retrouver le RC Lens en Ligue des champions.

Les Sang et Or se déplaceront à la Red Bull Arena le 24 novembre prochain pour affronter Leipzig. Une rencontre qui possédera forcément une saveur très particulière pour le milieu marocain.

El Aynaoui connaît parfaitement le Racing, son environnement et plusieurs membres de l’effectif. S’il parvient à rapidement convaincre son nouvel entraîneur, il pourrait être titularisé face à son ancien club lors de cette affiche européenne.

Les supporters lensois auront donc l’occasion de revoir l’un de leurs anciens protégés, mais cette fois dans la peau d’un adversaire.

Un passage marquant dans le Pas-de-Calais

Neil El Aynaoui conserve une place particulière dans le cœur d’une partie du public lensois. Sous le maillot sang et or, le milieu avait séduit par son activité, sa personnalité et sa capacité à se projeter vers la surface adverse.

Son passage à Lens lui avait permis de découvrir le très haut niveau et de se faire remarquer par plusieurs clubs européens. Son départ pour l’AS Roma représentait alors une étape importante, aussi bien pour sa carrière que pour les finances du Racing.

Même après son transfert en Italie, de nombreux supporters ont continué à suivre ses performances. Son retour face au RC Lens constituera donc l’un des grands rendez-vous de la campagne européenne.

L’accueil qui lui sera réservé dépendra évidemment du contexte, mais son nom devrait réveiller de nombreux souvenirs chez les fans artésiens.

Un adversaire à surveiller de très près

Ces retrouvailles auront une dimension affective, mais elles représenteront surtout un véritable danger sportif pour Lens. El Aynaoui connaît les qualités du Racing, mais également certaines de ses faiblesses.

Son activité au milieu et sa capacité à récupérer des ballons pourraient poser de sérieux problèmes aux hommes de Dino Toppmöller. L’ancien Lensois aura également à cœur de briller afin de marquer des points auprès de son nouveau club.

Pour le Racing, il faudra donc rapidement tourner la page des émotions. À Leipzig, El Aynaoui ne sera plus l’ancien chouchou de Bollaert, mais un adversaire direct dans la course à la qualification.

Un rendez-vous déjà très attendu

Le transfert de Neil El Aynaoui à Leipzig ajoute ainsi une histoire supplémentaire à la campagne de Ligue des champions du RC Lens.

En difficulté pour obtenir une place régulière à Rome, le Marocain espère se relancer en Bundesliga et convaincre Leipzig de lever son option d’achat. Son premier grand rendez-vous européen pourrait justement l’opposer au club qui l’a révélé au plus haut niveau.

Le 24 novembre, Neil El Aynaoui et le RC Lens seront de nouveau réunis. Mais cette fois, chacun défendra ses propres couleurs.