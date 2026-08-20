Après avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 buts, Estéban Lepaul (26 ans) veut désormais franchir un nouveau cap avec le Stade Rennais.

Estéban Lepaul ne manque pas d’ambition. Auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant du Stade Rennais s’est rapidement imposé comme l’un des buteurs les plus en vue du championnat. Mais le Rennais ne compte pas s’arrêter là.

Lepaul rêve de la Ligue des Champions

Dans un entretien accordé à Ouest-France avant la reprise du championnat face au PSG, Lepaul a dévoilé l’objectif qui lui tient le plus à cœur depuis son enfance. « Aller jouer la Ligue des Champions, parce que c’est le rêve numéro un de ma carrière, ce que je vise depuis tout petit », a expliqué l’attaquant. Un objectif qui pourrait devenir réalité dans les prochaines années si Lepaul continue sur sa lancée.

Avant de penser à la Ligue des Champions, Estéban Lepaul va déjà découvrir une nouvelle compétition cette saison. Le Stade Rennais disputera en effet la Ligue Europa, offrant à son attaquant ses premières expériences européennes. Une perspective qui enthousiasme particulièrement le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison passée. « J’ai rarement été autant excité ! », reconnaît-il. Lepaul semble donc particulièrement impatient de découvrir le football européen et de se mesurer à des adversaires qu’il n’a encore jamais affrontés.

Lepaul veut encore jouer les premiers rôles au Stade Rennais

L’attaquant du Stade Rennais ne souhaite toutefois pas se contenter de découvrir la Ligue Europa. Après ses 21 buts de la saison dernière, il entend également se mêler à nouveau à la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Un objectif individuel qui s’accompagne d’ambitions collectives. Lepaul veut aider Rennes à décrocher une nouvelle qualification européenne et réaliser un parcours ambitieux en Ligue Europa. Le joueur estime d’ailleurs que son équipe possède les qualités nécessaires pour jouer un rôle intéressant dans la compétition.

« On a largement les moyens d’exister dans cette compétition », juge-t-il. La saison qui arrive s’annonce donc particulièrement importante pour Estéban Lepaul. Après avoir explosé au plus haut niveau français avec 21 buts, l’attaquant va désormais devoir confirmer sur la durée. La Ligue Europa lui permettra également de franchir un premier palier sur la scène continentale. Et derrière cette nouvelle étape se cache un rêve encore plus grand : disputer un jour la Ligue des Champions. À Rennes, Lepaul sait désormais où il veut aller. À lui de continuer à faire trembler les filets pour se rapprocher de son objectif ultime.