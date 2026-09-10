Lors de la démonstration du PSG contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (6-1), Ousmane Dembélé a chambré Kvicha Kvaratskhelia.

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne. Face au Slovan Bratislava, le club parisien s’est largement imposé (6-1), porté par un Ousmane Dembélé absolument intenable et un Ferran Torres auteur d’un triplé. Mais au-delà du spectacle proposé sur la pelouse, une petite séquence captée sur le banc a également beaucoup amusé.

Dembélé chambre Kvaratskhelia sur le banc du PSG

Après avoir quitté la pelouse à la 64e minute, Ousmane Dembélé a rejoint le banc parisien avec le sourire. Auteur de deux buts et de deux passes décisives, l’attaquant français avait largement contribué au festival offensif du PSG. Et le Ballon d’Or n’a visiblement pas perdu son sens de l’humour. En voyant Khvicha Kvaratskhelia installé sur le banc, Dembélé s’est tourné vers son coéquipier géorgien avant de lui lancer, avec le sourire : « Tu rentres pas, toi ? » Une petite phrase qui résume parfaitement l’ambiance détendue régnant dans le vestiaire parisien après cette démonstration.

Si Dembélé pouvait se permettre ce petit chambrage, c’est aussi parce que Kvaratskhelia n’avait pas été titularisé par Luis Enrique. Pour cette première journée de Ligue des champions, le technicien espagnol avait choisi d’aligner un trio composé de Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Kvaratskhelia a donc commencé la rencontre sur le banc. Un choix particulièrement payant puisque Ferran Torres a inscrit un triplé pour sa première apparition européenne avec le PSG.

Une séquence qui en dit long sur l’ambiance au PSG

L’Espagnol a profité à merveille de la titularisation offerte par Luis Enrique. Positionné à gauche avant de terminer dans l’axe, Ferran Torres a trouvé trois fois le chemin des filets et a vécu une soirée exceptionnelle. Il compte désormais cinq buts en cinq matches depuis son arrivée au PSG. Une performance qui ne manquera évidemment pas d’alimenter la concurrence dans le secteur offensif. Kvaratskhelia, qui reste un joueur majeur du projet parisien, devra désormais répondre sur le terrain.

Cette petite scène entre Dembélé et Kvaratskhelia reste évidemment bon enfant. Elle témoigne surtout de la confiance qui semble régner entre les offensifs parisiens. Dembélé avait d’ailleurs parfaitement résumé la connexion avec Ferran Torres après la rencontre, l’Espagnol expliquant qu’il avait toujours eu une excellente relation avec « Ous’ » et que le Français rendait les choses plus faciles grâce à sa vision du jeu. Après une période compliquée en Ligue 1, le PSG avait surtout besoin de retrouver le sourire. Mission accomplie. Et même Kvaratskhelia, pourtant resté sur le banc, aura eu droit à sa petite dose de spectacle.