Jean-Clair Todibo pourrait enfin faire ses débuts avec le RC Lens à Prague, après avoir retrouvé du rythme à l’entraînement mais le défenseur français ne devrait pas être la seule surprise préparée par Dino Toppmöller face au Slavia.

Le RC Lens se prépare à vivre une soirée particulière en Ligue des champions. Après une défaite frustrante contre Lorient samedi (0-1), les Sang et Or doivent rapidement tourner la page pour se concentrer sur leur rendez-vous européen à l’Eden Arena de Prague. Et Dino Toppmöller pourrait profiter de cette rencontre pour modifier plusieurs éléments de son onze.

Todibo se rapproche de ses débuts au RC Lens

Trop juste pour intégrer le groupe face à Lorient, Jean-Clair Todibo a depuis retrouvé du rythme à l’entraînement. Comme expliqué hier, le défenseur de 26 ans, prêté par West Ham le 1er septembre, pourrait donc connaître ses premières minutes sous le maillot lensois en Ligue des champions. Une perspective qui enthousiasme forcément Dino Toppmöller. Le technicien allemand ne cache pas son impatience de pouvoir compter sur l’expérience de l’international français, qui compte deux sélections avec les Bleus. Après plusieurs semaines perturbées par son arrivée tardive et son manque de rythme, Todibo semble désormais proche de retrouver les terrains.

Autre retour important dans le groupe : celui de Jonathan Gradit. Le défenseur du RC Lens a effectué son retour neuf mois après sa fracture tibia-péroné. Mais malgré sa présence dans le groupe qui se déplacera en République tchèque, il semble encore peu probable de le voir débuter une rencontre aussi importante. Toppmöller pourrait donc privilégier la prudence avec son expérimenté défenseur. La priorité sera surtout de ne pas précipiter son retour à la compétition.

Le casse-tête des pistons au RC Lens

C’est surtout sur les côtés que le technicien lensois doit encore trancher. Selon L’Équipe, Saud Abdulhamid n’est toujours pas totalement remis de son hématome à la cuisse. De son côté, Matthieu Udol a lui aussi été touché samedi contre Lorient après avoir reçu une grosse béquille à la cuisse droite. Sa présence dans le onze de départ à Prague reste donc incertaine. Toppmöller pourrait ainsi être contraint de revoir ses plans sur les deux postes de pistons. Dans le secteur offensif, une autre incertitude demeure. Florian Thauvin devrait enchaîner et conserver sa place de capitaine. Pour les deux autres postes, en revanche, trois joueurs sont encore en concurrence.

Abdallah Sima postule malgré un rendement un peu moins flamboyant après un début de saison particulièrement convaincant. Franjo Ivanovic est également candidat, même s’il était malade le week-end dernier. Enfin, Odsonne Édouard a retrouvé du temps de jeu contre Lorient avec une entrée de vingt minutes. L’ancien attaquant du PSG revient progressivement après avoir été éloigné des terrains en raison d’un sérieux problème familial. Avec toutes ces incertitudes, une chose est certaine : le onze du RC Lens à l’Eden Arena pourrait être sensiblement différent de celui aligné contre Lorient.