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FRANCE

PSG : Digne réintégré, un grand ménage se profile dans le onze face au Slovan Bratislava !

Par Bastien Aubert - 8 Sep 2026, 07:40
Lucas Digne (PSG)

Mécontent de la défaite contre l’AS Monaco en L1 (1-2), Luis Enrique devrait tout changer pour les débuts du PSG en Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava (mercredi, 21h).

Le PSG doit déjà tourner la page. Battus par l’AS Monaco (1-2) vendredi en Ligue 1, les Parisiens vont rapidement retrouver la scène européenne avec leur entrée en lice en Ligue des champions. 

Luis Enrique devrait faire tourner

Pour cette première rencontre de C1 face au Slovan Bratislava, Luis Enrique pourrait réserver plusieurs surprises.Habituellement, les compositions du PSG en Ligue des champions sont relativement faciles à anticiper. Lorsque la compétition européenne arrive, Luis Enrique privilégie généralement son équipe type et aligne ses meilleurs joueurs disponibles. La saison dernière, pour débuter la C1 contre l’Atalanta Bergame, l’entraîneur espagnol avait notamment reconduit les dix titulaires de la finale de Ligue des champions remportée quelques mois plus tôt contre l’Inter Milan, avec Senny Mayulu à la place d’Ousmane Dembélé, blessé. Mais cette fois, le contexte est différent. 

Luis Enrique avait aligné une équipe très compétitive contre Monaco, alors que plusieurs cadres avaient été laissés au repos lors de la précédente rencontre contre Lens. Face au Slovan Bratislava, Luis Enrique pourrait donc décider de faire davantage tourner. L’entraîneur parisien doit évidemment prendre en compte le niveau supposé de l’adversaire slovaque, mais aussi la nécessité pour le PSG de rapidement prendre des points en Ligue 1. La question est désormais de savoir jusqu’où ira cette rotation. Un peu de changement ou un véritable grand ménage ? L’Équipe a en tout cas osé proposer un onze particulièrement remanié.

Digne réintégré au PSG ?

Selon la composition avancée par nos confrères, Luis Enrique pourrait aligner : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Digne – Vitinha, D. Fernandez, Mayulu – F. Torres, O. Dembélé, Godts. Plusieurs changements seraient donc à prévoir par rapport à l’équipe alignée contre Monaco. Lucas Digne pourrait notamment retrouver une place dans le couloir gauche, tandis que Nuno Mendes est suspendu. En défense centrale, Zabarnyi et Willian Pacho formeraient une charnière tandis que Zaïre-Emery pourrait être utilisé au poste de latéral droit.

La principale interrogation concerne notamment Ousmane Dembélé. Alors que Luis Enrique pourrait faire souffler plusieurs cadres du PSG, le Ballon d’Or pourrait tout de même débuter cette rencontre européenne. Le technicien espagnol devra également gérer les temps de jeu de ses joueurs après un début de saison particulièrement chargé. Cette rotation pourrait permettre à plusieurs éléments moins utilisés de se montrer. Senny Mayulu pourrait notamment profiter de l’occasion au milieu de terrain, tandis que Ferran Torres et Godts seraient associés à Dembélé sur le front offensif. Un grand ménage dans le onze, mais une obligation qui reste la même : bien débuter la Ligue des champions.

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