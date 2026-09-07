PSG Mercato : Luis Enrique réclame un transfert XXL à 150 M€ dès janvier !

Après sa prolongation au PSG, Luis Enrique aurait demandé à sa direction de passer à l’offensive pour Julián Álvarez dès le mercato de janvier.

Le PSG prépare-t-il un nouveau gros coup sur le marché des transferts ? Selon les informations rapportées par El Nacional, Luis Enrique aurait fait de Julián Álvarez l’une de ses priorités pour le mercato hivernal. Le technicien espagnol, désormais lié au PSG jusqu’en 2030, souhaiterait renforcer son attaque avec le buteur argentin.

Julián Álvarez, la priorité de Luis Enrique

Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Capable d’évoluer en pointe mais aussi de décrocher et de participer au jeu, Julián Álvarez correspond parfaitement aux exigences du coach parisien.

Le montant évoqué est particulièrement spectaculaire : 150 millions d’euros. Une somme qui correspond également au prix autour duquel le dossier avait circulé ces derniers mois. Le PSG avait déjà été associé à l’Argentin, alors que plusieurs cadors européens s’intéressaient à lui.

Le PSG veut devancer le Barça

Cette offensive pourrait surtout compliquer les plans du FC Barcelone. Le club catalan avait publiquement confirmé avoir formulé une offre pour Julián Álvarez durant l’été. Joan Laporta avait alors expliqué que le joueur souhaitait rejoindre le Barça, mais l’Atlético avait refusé de le laisser partir.

Le dossier pourrait donc revenir au premier plan dès janvier. Le Barça reste déterminé, mais sa marge financière demeure un élément important dans cette bataille. De son côté, le PSG dispose d’une puissance financière supérieure et pourrait tenter de profiter de la situation pour prendre les devants. Si Paris décide réellement de mettre 150 millions d’euros sur la table, le Barça pourrait se retrouver face à un concurrent extrêmement difficile à battre.