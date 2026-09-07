Stade Rennais : Nice s’attaque à un défenseur après la blessure de Mendy

La grave blessure d’Antoine Mendy oblige l’OGC Nice à revoir ses plans. Trois défenseurs sont étudiés, dont un joueur du Stade Rennais qui présente davantage de garanties immédiates.

Nice cherche un joker médical

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou contre Le Mans, Antoine Mendy devrait manquer de longs mois de compétition. Selon les informations de Morning Foot, Nice explore désormais la possibilité de recruter un joker médical.

Le Gym doit toutefois attendre la validation de la Ligue de Football Professionnel, sur la base du diagnostic établi pour son défenseur. En attendant, trois profils figureraient déjà sur les tablettes niçoises.

Biumla et Touré, deux paris sans temps de jeu

Emmanuel Biumla, sous contrat avec Angers jusqu’en 2028, constitue la première piste. Le défenseur central de 21 ans n’a pas encore joué en Ligue 1 cette saison, tout comme Isaak Touré du côté de Lorient.

L’ancien Marseillais présente un gabarit particulièrement imposant du haut de ses 2,06 m. Mais son manque de rythme en fait, comme Biumla, un pari davantage tourné vers le potentiel que vers une réponse immédiate.

Bloqué à 20 M€, Ismaël Doukouré reste à Strasbourg malgré l’intérêt de Rennes et devient le joueur le plus ancien de l’effectif. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096271665105604807

Seidu offre plus de garanties à Nice

La troisième option mène à Alidu Seidu. Le défenseur de 26 ans a disputé 21 rencontres de Ligue 1 la saison passée avec le Stade Rennais, avec une moyenne de 63 minutes par apparition.

Son profil se distingue notamment dans la relance, avec des statistiques solides en matière de passes réussies, de passes vers l’avant et de passes en profondeur. Capable d’évoluer sur le côté droit, le Ghanéen apparaît comme le candidat le plus rapidement opérationnel.

Une décision encore suspendue à la LFP

Nice doit maintenant trancher entre la marge de progression de deux jeunes centraux et l’expérience d’un joueur déjà rompu aux exigences de l’élite. Le calendrier dépendra néanmoins de l’autorisation accordée au Gym pour activer son joker médical.