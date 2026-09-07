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FRANCE

OL : les coulisses tendues du transfert qui a agité la dernière journée

Par Louis Chrestian - 7 Sep 2026, 15:29
OL : les coulisses tendues du transfert qui a agité la dernière journée

Le départ de Malick Fofana à Sunderland a tenu l’OL en haleine jusqu’aux dernières minutes du mercato anglais. Matthieu Louis-Jean a raconté un dossier rendu particulièrement complexe par la multiplication des interlocuteurs autour du joueur.

Deux clubs avaient trouvé un accord avec l’OL

La journée du 1er septembre 2026 a été très longue à Lyon. Alors que le transfert de Malick Fofana s’était retrouvé bloqué, Sunderland et Crystal Palace ont avancé leurs pions. Pierre Sage a notamment tenté d’attirer son ancien joueur chez les Eagles.

« Avec Malick, ce fut rapide et en même temps pas très organisé avec beaucoup de clubs qui ont réfléchi, parlé avec les agents », a reconnu Matthieu Louis-Jean. L’OL était finalement d’accord avec deux formations, tandis que d’autres propositions ne répondaient pas aux attentes lyonnaises.

L’entourage de Fofana au cœur des tensions

Face à cette situation, la direction rhodanienne a décidé de reprendre la main en échangeant directement avec le joueur et sa famille. Les représentants de l’ailier se trouvaient à Londres, tandis que Fofana était resté à Lyon, ce qui a contribué à la confusion.

« Sur le dernier jour, il y a un problème de prise de décision, c’est pour ça qu’on a voulu prendre le contrôle à un moment sur les agents. C’était compliqué pour Malick et on a aidé pour qu’il comprenne la situation », a expliqué le directeur sportif dans des propos relayés par Olympique-et-Lyonnais.

Sunderland a débloqué la situation

La décision s’est finalement faite en faveur de Sunderland. Le club anglais a organisé la visite médicale du joueur directement à Lyon, une initiative qui a facilité la conclusion de cette opération jugée importante pour les finances de l’OL.

Matthieu Louis-Jean n’a toutefois pas masqué son agacement devant l’influence croissante des entourages : « C’est de plus en plus complexe avec les agents, la famille qui est très présente et ça peut polluer l’esprit du joueur. On est amené à échanger avec de plus en plus de personnes. C’est difficile. »

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