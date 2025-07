OL Mercato : Malick Fofana bloque son transfert !

L’OL est tombé d’accord avec Nottingham Forest pour le transfert de Malick Fofana. Mais le jeune belge aspire à rejoindre un club plus ambitieux.

Critiqué et poussé vers la sortie par les supporters, John Textor s’est mis en retrait pour laisser la place à Michele Kang. Déjà patronne de l’OL Lyonnes, la femme d’affaires américaine est lancée dans un plan social afin de réduire la masse salariale, de combler les dettes et d’inciter la DNCG à autoriser l’OL à repartir en L1. C’est dans cette optique que le club olympien espère se délester de ses plus gros salaires, notamment de Corentin Tolisso et Jordan Veretout.

Le Bayern, Chelsea et Naples à l’affût

L’OL espère aussi vendre son joueur le plus bankable : Malick Fofana. Et selon Fabrizio Romano, les choses bougent pour le jeune attaquant belge. L’OL aurait même conclu un accord pour transférer Fofana à Nottingham Forest, un club avec lequel John Textor entretient des liens étroits. Sauf que Fofana se fait prier pour rejoindre le club anglais. Il souhaiterait quitter Lyon pour un club qualifié en Ligue des champions. Chelsea penserait à lui, alors que le Bayern Munich et Naples auraient pris des renseignements. Un dossier brûlant, car l’OL doit faire vite !