OL : le départ avorté de Tagliafico laisse un dossier encore ouvert

Resté à l’OL après une fin de mercato agitée, Nicolás Tagliafico n’est pas encore certain de disputer toute la saison sous les ordres de Paulo Fonseca. Manchester United s’était notamment renseigné sur le champion du monde argentin dans les derniers jours du marché.

Manchester United a ciblé Tagliafico

On vous en parlait dès la fin du mois de juin : les prétendants se multipliaient autour de Nicolás Tagliafico, dont l’avenir à l’OL était déjà incertain.

Son départ n’a finalement pas abouti. D’après les informations relayées par Olympique et Lyonnais, Manchester United avait également ciblé le latéral gauche en fin de mercato. Cette approche n’a pas débouché sur une opération et l’Argentin figure toujours dans l’effectif lyonnais.

Une porte encore entrouverte

Présent sur le banc vendredi face à l’AJ Auxerre, Tagliafico n’est pas entré en jeu. Interrogé après la rencontre, Matthieu Louis-Jean n’a fermé aucune porte concernant le numéro 3. Son expérience représente un atout pour Paulo Fonseca, mais son salaire conséquent continue de peser dans la réflexion des dirigeants.

L’OL a également pensé à faire revenir Karim Benzema cet été. L’attaquant était prêt à retrouver Lyon. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096273196232098176

La direction sportive aurait apprécié économiser ses émoluments afin de faciliter la signature de Youssouf Fofana. Ce scénario rêvé ne s’est pas concrétisé, pas plus que le retour de Karim Benzema évoqué ces derniers jours.

Les solutions se réduisent pour l’OL

Plusieurs marchés ont désormais fermé, notamment celui de la Turquie. L’Arabie saoudite reste une destination possible jusqu’au 12 octobre, même si le temps presse pour construire une éventuelle opération.

Un accord à l’amiable permettant à Tagliafico de devenir libre demeure également une hypothèse. À défaut, le champion du monde 2022 pourrait retrouver une place de titulaire et effectuer une cinquième saison à Lyon. Matthieu Louis-Jean laisse, pour l’heure, toutes les possibilités sur la table.