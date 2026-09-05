Lâché par l’ASSE à l’AJ Auxerre en fin de mercato, Pierre Ekwah a fait des débuts peu convaincants lors de la défaire des hommes de Will Still à Lyon (1-3).

Pierre Ekwah espérait certainement de meilleurs débuts. Après son départ de l’ASSE pour l’AJ Auxerre en fin de mercato, le milieu de terrain de 24 ans retrouvait la Ligue 1 vendredi soir au Groupama Stadium mais son retour dans l’élite ne s’est pas déroulé comme prévu.

Une première apparition très discrète pour Ekwah

L’AJA s’est inclinée 3-1 face à l’OL lors de la troisième journée du championnat. Pour sa première avec Auxerre, Pierre Ekwah a dû patienter sur le banc. Le milieu de terrain est finalement entré à la 66e minute, en remplacement de Nohan Ahamada, alors que son équipe était déjà menée 3-1. Une situation loin d’être idéale pour prendre ses marques. Ekwah n’a donc eu qu’une petite demi-heure pour tenter de changer le cours de la rencontre mais son impact est resté très limité.

Sur cette courte période, les statistiques du nouveau joueur auxerrois sont particulièrement pauvres selon les données communiquées par la Ligue. Ekwah n’a remporté aucun duel, que ce soit au sol ou dans les airs, et n’a touché que 12 ballons. Son seul véritable motif de satisfaction concerne sa qualité de passe, avec un sans-faute dans cet exercice : 8 passes réussies sur 8. Mais cela n’a pas suffi à lui permettre de peser sur la rencontre. Une première sortie qui laisse donc forcément une impression mitigée.

Ekwah doit maintenant rebondir à Auxerre

Cette rencontre avait pourtant une saveur particulière pour Pierre Ekwah. Le milieu de terrain n’avait plus disputé la moindre rencontre de Ligue 1 depuis le 17 mai 2025 et la dernière journée de l’ASSE dans l’élite face à Toulouse. Il retrouvait donc officiellement le championnat de France après plus d’un an d’absence. L’AJ Auxerre avait justement décidé de miser sur sa petite expérience pour renforcer son milieu de terrain. Le club bourguignon l’a recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Saint-Étienne.

Cette première apparition ne doit évidemment pas condamner son aventure à Auxerre. Le contexte de son entrée en jeu n’était pas simple : Lyon menait déjà 3-1 et contrôlait globalement les débats. Pour Ekwah, le véritable objectif sera désormais de retrouver progressivement du rythme et de gagner du temps de jeu avec Will Still. Son passage à l’ASSE avait montré qu’il pouvait être un joueur important au niveau Ligue 1 : lors de la saison 2024-2025, il avait disputé 29 matches dans l’élite, tous comme titulaire. Le milieu de terrain disposera forcément d’une nouvelle occasion de se relancer.