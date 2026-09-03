Pronostic OL – AJ Auxerre : Lyon va-t-il se relancer face à la lanterne rouge ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Ligue 1 entre l’OL et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Éliminé en barrages de la Ligue des Champions face au Fenerbahçe, puis accroché par Le Havre (1-1) en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sort d’une semaine chaotique avant de recevoir ce vendredi (19h) l’AJ Auxerre. Les hommes de Paulo Fonseca tenteront de se relancer face à la lanterne rouge du championnat, seule équipe à n’avoir toujours pas pris le moindre point depuis le début de la saison.

Ligue 1 – OL vs AJ Auxerre

Vendredi 4 septembre 2026 · 19h · Groupama Stadium

OL : repartir de l’avant après une semaine compliquée

L’Olympique Lyonnais avait pourtant parfaitement lancé sa saison. Pour son entrée en lice en Ligue 1, le club rhodanien avait livré une prestation convaincante sur la pelouse de Toulouse pour s’imposer 2-0 et immédiatement prendre place dans le haut du classement.

La suite a été nettement moins réjouissante. Les Gones ont d’abord vu leur rêve de Ligue des Champions s’envoler après leur défaite face au Fenerbahçe (1-2) en barrage. Un échec forcément difficile à digérer pour un club qui espérait retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison.

Quelques jours plus tard, les Lyonnais n’ont pas vraiment réussi à tourner la page. Opposés au Havre pour leur première rencontre de la saison au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Avec quatre points pris sur six possibles, le bilan comptable reste néanmoins satisfaisant en championnat.

Cette réception d’Auxerre apparaît donc comme une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire. Face à une équipe qui occupe la dernière place du classement et qui possède la plus mauvaise défense de Ligue 1, l’OL partira largement favori et aura surtout l’occasion de se rassurer devant son public.

Les Lyonnais devront toutefois éviter de tomber dans la facilité. Après deux résultats décevants consécutifs toutes compétitions confondues, une nouvelle contre-performance à domicile commencerait à faire tache avant la suite d’un mois de septembre qui s’annonce chargé.

AJ Auxerre : une défense déjà en grande difficulté

La saison vient à peine de commencer, mais l’AJ Auxerre se retrouve déjà sous pression. Les Bourguignons sont la seule équipe de Ligue 1 à avoir perdu leurs deux premières rencontres et occupent logiquement la dernière place du classement.

Le premier déplacement de la saison avait rapidement tourné au cauchemar. Sur la pelouse du RC Lens, l’AJA avait encaissé cinq buts et s’était lourdement inclinée (5-2). Une première alerte qui n’a pas vraiment été corrigée lors de la deuxième journée.

Pour leur première à domicile, les hommes de Will Still espéraient réagir face au SCO d’Angers. Mais les Auxerrois ont une nouvelle fois affiché de grosses lacunes défensives et se sont inclinés 3-1. Après seulement 180 minutes de championnat, l’AJA a donc déjà encaissé huit buts.

Une statistique particulièrement inquiétante avant de se déplacer au Groupama Stadium. Auxerre va devoir afficher un tout autre visage défensivement pour espérer ramener quelque chose de Lyon et enfin débloquer son compteur.

L’AJA pourra néanmoins essayer de profiter des doutes lyonnais du moment. L’OL vient d’enchaîner une élimination européenne et un match nul frustrant face au Havre. Les Bourguignons n’auront pas grand-chose à perdre et pourraient tenter de jouer leur chance sur les transitions pour mettre en difficulté une formation lyonnaise qui sera attendue dans le jeu.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique Lyonnais avait pris le dessus sur Auxerre lors de leur dernière confrontation au Groupama Stadium. Dans un match particulièrement animé, les Gones s’étaient imposés 3-2 devant leur public.

Cette rencontre avait toutefois montré que l’AJA était capable de poser des problèmes à la défense lyonnaise. Malgré la défaite, les Bourguignons avaient trouvé le chemin des filets à deux reprises et étaient restés dans le match jusqu’au bout.

Le contexte est différent cette fois. Auxerre arrive à Lyon avec une défense en grande souffrance après avoir encaissé huit buts en seulement deux journées. L’OL possède donc une véritable occasion de confirmer sa supériorité à domicile et d’enfoncer un peu plus la lanterne rouge.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Kluivert, Niakhaté, Tagliafico ou Abner – Tessmann, Morton – Nuamah, Tolisso, Boudache – Openda.

Absent : Fofana (départ).

Incertain : Duranville (blessé).

La compo probable de l’AJ Auxerre : Diop – Sy, Diomandé, Makasso, Akpa – Piedfort, Ahamada, Danois – Faivre, Namaso, Labeau-Lascary.

Absents : Dioussé, Sierralta, Senaya, Okoh, Fofana (blessés).

Les joueurs à suivre

Corentin Tolisso (OL) : Le capitaine lyonnais aura un rôle important dans une rencontre où son équipe devrait avoir la maîtrise du ballon. Capable de se projeter, de frapper à distance et d’apporter sa présence dans la surface adverse, Corentin Tolisso peut profiter des difficultés défensives auxerroises. Son expérience sera également précieuse pour remettre l’OL dans le bon sens après une semaine particulièrement frustrante.

Romain Faivre (AJ Auxerre) : Face à une équipe lyonnaise qui devrait monopoliser le ballon, Auxerre aura besoin de joueurs capables de faire la différence rapidement lorsqu’une opportunité se présentera. Romain Faivre possède justement la qualité technique nécessaire pour créer du danger dans les derniers mètres. L’ancien Lyonnais aura également une motivation particulière pour son retour au Groupama Stadium et pourrait être l’une des principales menaces bourguignonnes.

Les tendances de cotes : l’OL largement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire OL (1) ≈ 1,50 ≈ 66 % OL grand favori Match nul (X) ≈ 4,30 ≈ 23 % Peu attendu Victoire AJ Auxerre (2) ≈ 6,10 ≈ 11 % Auxerre outsider

Il n’y a pas vraiment de débat du côté des bookmakers. Avec environ 66 % de chances de s’imposer, l’OL est très largement favori de cette rencontre. Une victoire auxerroise n’est estimée qu’à 11 %, tandis que le partage des points se situe autour de 23 %.

Le début de saison catastrophique de l’AJA explique en grande partie un tel écart. Auxerre a perdu ses deux rencontres et possède déjà la pire défense du championnat avec huit buts encaissés. L’OL n’a certes pas gagné face au Havre lors de la dernière journée, mais reste invaincu en Ligue 1 avec quatre points sur six.

Les Lyonnais devront désormais assumer ce statut. Après leur élimination européenne et leur nul contre Le Havre, ils ont tout intérêt à rapidement prendre les commandes de la rencontre pour éviter que le doute ne s’installe au Groupama Stadium.

Nos pronostics pour OL – AJ Auxerre

Victoire de l’OL : difficile de ne pas faire confiance aux Lyonnais face à la lanterne rouge. Malgré une semaine compliquée, l’OL reste invaincu en championnat et avait parfaitement négocié son premier match contre Toulouse (0-2). Auxerre affiche à l’inverse un bilan très inquiétant avec deux défaites et huit buts encaissés. Devant son public, Lyon possède une occasion idéale de renouer avec la victoire.

: difficile de ne pas faire confiance aux Lyonnais face à la lanterne rouge. Malgré une semaine compliquée, l’OL reste invaincu en championnat et avait parfaitement négocié son premier match contre Toulouse (0-2). Auxerre affiche à l’inverse un bilan très inquiétant avec deux défaites et huit buts encaissés. Devant son public, Lyon possède une occasion idéale de renouer avec la victoire. L’OL marque plus de 1,5 but : la fragilité défensive auxerroise constitue l’une des grandes tendances de ce début de saison. Lens a inscrit cinq buts à l’AJA lors de la première journée avant qu’Angers n’en ajoute trois le week-end suivant. Auxerre encaisse donc quatre buts par match en moyenne pour le moment. Même si cette statistique devrait progressivement se normaliser, Lyon semble avoir les armes pour inscrire au moins deux buts vendredi.

: la fragilité défensive auxerroise constitue l’une des grandes tendances de ce début de saison. Lens a inscrit cinq buts à l’AJA lors de la première journée avant qu’Angers n’en ajoute trois le week-end suivant. Auxerre encaisse donc quatre buts par match en moyenne pour le moment. Même si cette statistique devrait progressivement se normaliser, Lyon semble avoir les armes pour inscrire au moins deux buts vendredi. L’OL gagne avec au moins deux buts d’écart : pour chercher une cote plus intéressante que la simple victoire lyonnaise, le handicap peut constituer une option. Auxerre a perdu ses deux premiers matchs avec trois puis deux buts d’écart et affiche déjà une différence de buts de -5. Si les hommes de Paulo Fonseca parviennent à rapidement ouvrir le score, les espaces pourraient se multiplier et permettre à l’OL de prendre le large.

Score possible

OL 3-1 AJ Auxerre : Lyon n’arrive pas dans les meilleures dispositions après son élimination en Ligue des Champions et son nul face au Havre, mais l’adversaire semble idéal pour repartir de l’avant. Auxerre a déjà encaissé huit buts en deux journées et paraît encore beaucoup trop fragile défensivement pour résister pendant 90 minutes au Groupama Stadium. L’AJA a néanmoins marqué lors de chacun de ses deux premiers matchs et pourrait encore profiter de quelques espaces pour sauver l’honneur. Une victoire lyonnaise avec plusieurs buts apparaît donc comme le scénario le plus crédible.