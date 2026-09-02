Les infos du jour : Richard (OM) se lâche, un départ bloqué à l’ASSE, une dernière recrue à l’OL

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 2 septembre 2026.

La grosse info : Richard fait des annonces fortes à l’OM

Invité ce mercredi soir dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport, Stéphane Richard a fait plusieurs annonces fortes sur la situation de l’OM et son mercato. Le président marseillais a notamment évoqué la nouvelle politique financière du club et la possibilité de voir encore arriver une recrue. Il est également revenu sur la situation de Bruno Genesio cet été et a fait le point sur l’avenir de Frank McCourt.

OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?

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