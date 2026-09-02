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[21:40]ASSE : un ancien Vert est décédé
[21:20]FC Barcelone : une recrue estivale s’est gravement blessée !
[20:55]OM Mercato : 4,5 M€ arrivent encore dans les caisses !
[20:30]Les infos du jour : Richard (OM) se lâche, un départ bloqué à l’ASSE, une dernière recrue à l’OL
[20:01]Discipline : une bonne nouvelle est tombée pour l’ASSE !
[19:42]OL Mercato : c’est officiel pour la 8e recrue !
[19:25]FC Nantes Mercato : deux derniers départs attendus !
[18:57]OM : Richard fixe l’objectif de la saison à Genesio
[18:48]OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !
[18:35]OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?

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Les infos du jour : Richard (OM) se lâche, un départ bloqué à l’ASSE, une dernière recrue à l’OL

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 20:30
Djylian N'Guessan sous le maillot de l'ASSE

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 2 septembre 2026.

La grosse info : Richard fait des annonces fortes à l’OM

Invité ce mercredi soir dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport, Stéphane Richard a fait plusieurs annonces fortes sur la situation de l’OM et son mercato. Le président marseillais a notamment évoqué la nouvelle politique financière du club et la possibilité de voir encore arriver une recrue. Il est également revenu sur la situation de Bruno Genesio cet été et a fait le point sur l’avenir de Frank McCourt.

OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?

OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !

OM : Richard fixe l’objectif de la saison à Genesio

OM : le montant colossal des prochaines ventes imposé par la DNCG est connu !

OM : terrible nouvelle pour un Marseillais, sa saison pourrait déjà être terminée

OM : Mehdi Benatia a trouvé un nouveau poste

Mais aussi…

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ASSE Mercato : Stassin fait polémique après son départ au FC Séville

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