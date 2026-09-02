OM : Mehdi Benatia a trouvé un nouveau poste

Libre depuis son départ de l’OM le 30 juin dernier, Mehdi Benatia va rejoindre Canal+ en tant que consultant.

Depuis le 30 juin dernier, Mehdi Benatia n’est officiellement plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Arrivé en novembre 2023 à Marseille en tant que conseiller de Pablo Longoria, avant d’être promu directeur sportif en janvier dernier, le Marocain aura connu un passage mouvementé, marqué par les critiques, les polémiques, les tensions internes et des résultats décevants.

Benatia va devenir consultant à Canal+

Mais alors que des rumeurs d’un rebond à l’AS Roma ou à Al-Ittihad en tant que directeur sportif, voire d’un retour à son ancien métier d’agent, ont circulé depuis son départ de l’OM, Mehdi Benatia va finalement devenir consultant pour Canal+.

C’est la chaîne cryptée elle-même qui l’a annoncé ce mercredi après-midi. L’ancien dirigeant marseillais va donc troquer son costume de directeur sportif pour celui de consultant et apporter son expertise sur les antennes de Canal+. « Medhi Benatia rejoint l’équipe de CANAL+ en tant que consultant. Bienvenue Medhi », a annoncé la chaîne sur ses réseaux sociaux. Il y retrouvera un autre ancien joueur de l’OM, Samir Nasri, consultant à Canal+ depuis septembre 2021.