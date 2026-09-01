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FRANCE

OM Mercato : un départ inattendu se profile pour un titulaire… à cause de l’OL

Par William Tertrin - 1 Sep 2026, 16:20
Emerson (OM)

Alors que l’OM pensait pouvoir conserver Emerson Palmieri, la Juventus pourrait encore tenter sa chance dans les dernières heures du mercato.

Le marché des transferts réserve décidément son lot de rebondissements à l’OM. Alors que le club marseillais cherche avant tout à dégraisser son effectif et qu’aucun départ supplémentaire n’était censé intervenir d’ici ce soir, Emerson Palmieri pourrait encore faire l’objet d’une offensive venue d’Italie.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, la Juventus surveille toujours la situation du latéral gauche marseillais. Les Bianconeri doivent compenser le départ de Juan Cabal, qui se rapproche de l’Atalanta, et cherchent activement une solution sur le côté gauche.

Emerson Palmieri, le plan B de la Juventus ?

La priorité turinoise reste Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l’OL est considéré comme le premier choix de la Juventus, mais l’Atlético de Madrid s’est également positionné et pourrait compliquer sérieusement l’opération.

Dans ce contexte, Emerson Palmieri pourrait rapidement devenir une alternative crédible. L’international italien connaît parfaitement la Serie A après son passage à l’AS Roma et possède l’expérience recherchée par la Juventus.

Pour l’OM, cette situation constitue forcément un point de vigilance. Le club phocéen n’a toujours pas recruté cet été et souhaite surtout réduire sa masse salariale. Un départ d’Emerson permettrait donc de poursuivre cette politique de dégraissage, mais priverait également Bruno Genesio d’un joueur expérimenté sur le côté gauche.

L’OM peut trembler jusqu’au bout

Rien n’est encore acté concernant Emerson Palmieri. Mais avec une dernière journée de mercato particulièrement animée, le dossier pourrait se réactiver très rapidement si la Juventus venait à échouer pour Tagliafico.

L’OM doit donc rester attentif jusqu’à la fermeture du marché : Emerson Palmieri pourrait bien être l’un des derniers dossiers chauds du mercato marseillais.

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