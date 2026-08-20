Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Emerson est le dernier joueur que l’OM a placé sur la liste des transferts, la Juventus Turin a durci le ton avec Michele Di Gregorio.

L’OM cherche toujours à réduire son effectif et Emerson Palmieri ferait désormais partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille cet été. Une opportunité pourrait d’ailleurs se présenter en Italie.

Emerson proposé à la Juventus

Selon Nicolò Schira, le latéral gauche marseillais a été proposé à la Juventus par l’intermédiaire d’un intermédiaire ces derniers jours. Le spécialiste italien précise surtout que Luciano Spalletti connaît très bien le joueur et apprécie son profil depuis leur collaboration à l’AS Rome.

« Emerson Palmieri a été proposé à la Juventus par l’OM via un intermédiaire ces derniers jours. L’entraîneur Spalletti l’apprécie depuis leur collaboration à l’AS Roma. La Juve travaille toujours pour signer un nouveau latéral gauche. Réflexions en cours », explique Nicolò Schira. Le dossier pourrait donc être étudié par le club turinois, même si aucune décision n’aurait encore été prise.

Un départ qui arrangerait les affaires de l’OM

Pour Marseille, une éventuelle vente d’Emerson permettrait surtout de poursuivre le dégraissage souhaité par la direction. Le Brésilien naturalisé italien possède une solide expérience du haut niveau et pourrait donc intéresser plusieurs clubs à la recherche d’un latéral expérimenté. La Juventus semble en tout cas attentive à la situation. Reste maintenant à savoir si Spalletti parviendra à convaincre ses dirigeants de passer à l’action.

En parallèle, l’OM doit également régler le dossier de son futur gardien. Michele Di Gregorio reste une piste sérieuse pour renforcer le poste, mais contrairement à ce qui a pu circuler récemment, aucun accord n’est encore trouvé avec la Juventus. Nicolò Schira a justement remis les pendules à l’heure. « Il n’y a pas d’accord entre l’OM et la Juventus pour Michele Di Gregorio en prêt jusqu’en juin 2027, à ce jour. L’OM a demandé à la Juve le paiement d’une grande partie du salaire », indique-t-il sur X.

La Juventus doit encore trancher

Un point de blocage particulièrement important alors que Marseille souhaite limiter au maximum son investissement salarial. Le principe d’un prêt jusqu’en juin 2027 reste donc envisageable, mais les discussions doivent encore aboutir sur les conditions financières.

L’OM souhaiterait notamment que la Juventus prenne en charge une part importante du salaire du gardien. La situation est donc loin d’être finalisée. Enfin, ce même Schira précise que l’OM n’est pas le seul club intéressé par Noah Atubolu : Francfort a aussi sondé Fribourg au sujet de son gardien. Le mercato marseillais est décidément loin d’avoir livré son dernier épisode.