Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Devant les difficultés financières de l’OM, Bruno Genesio n’est pas assuré de garder l’ossature de son équipe type cette saison.

L’OM doit encore composer avec une situation financière qui limite ses possibilités sur le marché des transferts. Alors que Bruno Genesio souhaite renforcer son effectif, le club phocéen doit d’abord trouver des solutions pour certains joueurs devenus indésirables.

Plusieurs offres attendues cette semaine à l’OM

Le temps presse désormais pour Grégory Lorenzi et sa cellule de recrutement de l’OM. Adrien Pittore estime que la situation pourrait rapidement devenir préoccupante pour l’entraîneur marseillais.

« Si les indésirables ne sont pas exfiltrés cette semaine, il va bien falloir se résoudre à voir partir les membres de la « colonne vertébrale » identifiés par Bruno Genesio. Plusieurs offres fermes sont attendues cette semaine pour débloquer le mercato », explique le journaliste marseillais.

Une sortie qui résume parfaitement l’équation actuelle à Marseille : vendre pour pouvoir recruter, quitte à toucher à certains joueurs importants dans les plans de Genesio.

Genesio pourrait perdre ses joueurs clés

Le technicien de l’OM aurait identifié une véritable colonne vertébrale pour construire son équipe cette saison. Mais cette ossature n’est aujourd’hui pas totalement à l’abri. Si les départs des indésirables ne permettent pas de dégager suffisamment de marge financière, la direction pourrait être contrainte d’étudier des offres concernant certains éléments considérés comme importants par Genesio.

Un scénario qui pourrait profondément modifier le visage de l’OM dans les dernières semaines du mercato. Tout pourrait donc se jouer très rapidement. L’arrivée éventuelle de nouvelles recrues dépend en grande partie de la capacité de l’OM à alléger son effectif et sa masse salariale.

Les offres fermes annoncées cette semaine seront donc particulièrement surveillées par les supporters marseillais. Pour Bruno Genesio, l’enjeu est considérable : conserver les hommes sur lesquels il compte pour bâtir son équipe, tout en permettant à Lorenzi de poursuivre le recrutement. Si les indésirables ne trouvent pas rapidement une solution, l’OM pourrait bien être obligé de sacrifier une partie de sa colonne vertébrale.