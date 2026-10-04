FC Nantes : l’IA prédit le verdict de la DNCG pour la vente à Paulo Tavares



L’IA a livré son pronostic sur le verdict de la DNCG et l’issue de la vente du FC Nantes à Paulo Tavares.

Le FC Nantes sera-t-il vraiment vendu à Paulo Tavares par Waldemar Kita ? En ce début de semaine, un protocole d’accord de vente aurait été signé entre l’actuel propriétaire des Canaris et Phenix Sports Invest, un pool d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares. Mais le rachat du FC Nantes est encore loin d’être définitivement bouclé. Le projet doit désormais passer devant le CSE, le Comité social et économique du club et ses représentants, puis surtout devant la DNCG. Le gendarme financier du football français devra examiner les garanties financières des repreneurs et la solidité de leur projet. La vente pourrait donc encore capoter à cette étape. En attendant le verdict final, attendu pour la mi-octobre, nous avons demandé à ChatGPT quel devrait être le dénouement de ce dossier. Voici sa réponse.

ChatGPT prédit la vente du FC Nantes à Paulo Tavares

À ce stade, le scénario qui me paraît le plus probable reste celui d’une vente du FC Nantes à Paulo Tavares et Phenix Sports Invest. La signature d’un protocole d’accord représente une étape majeure et montre que les négociations avec Waldemar Kita sont particulièrement avancées. Elle ne signifie toutefois pas que le changement de propriétaire est définitivement acté : plusieurs conditions doivent encore être remplies avant que l’opération puisse être finalisée.

Le principal obstacle se situe désormais du côté de la DNCG. Le gendarme financier devra notamment s’assurer que Paulo Tavares et les investisseurs qui l’accompagnent disposent des garanties suffisantes pour financer le rachat, mais également pour assurer le fonctionnement du FC Nantes dans la durée. Si Phenix Sports Invest parvient à convaincre la DNCG de la solidité financière de son projet et qu’aucun autre obstacle majeur n’apparaît, la vente aura alors de sérieuses chances d’aller à son terme.

Mon pronostic penche donc davantage vers une validation du rachat que vers un échec de la vente, même si rien ne peut encore être considéré comme acquis. Le passage devant la DNCG devrait constituer le véritable juge de paix du dossier. Si Paulo Tavares et Phenix Sports Invest franchissent cette dernière étape décisive, le FC Nantes pourrait alors officiellement changer de propriétaire et tourner la page de l’ère Waldemar Kita.