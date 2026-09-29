FC Nantes : coup de tonnerre, c’est signé pour la vente du club !

Un accord de vente du FC Nantes aurait été signé ce mardi par la famille Kita.

L’Équipe vient de lâcher une véritable bombe dans le dossier de la vente du FC Nantes. Selon les informations du quotidien sportif, la famille Kita aurait signé ce mardi un protocole d’accord de vente avec Phenix Sports Invest, un pool d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares. Après plusieurs semaines de négociations, le changement de propriétaire du club des bords de l’Erdre n’a donc jamais semblé aussi proche.

La famille Kita aurait reçu la garantie bancaire des fonds

Surtout, un obstacle majeur aurait été levé ces dernières heures. Toujours selon L’Équipe, la famille Kita aurait reçu la garantie bancaire des fonds nécessaires à la réalisation de l’opération. Une avancée particulièrement importante alors que la capacité des investisseurs à apporter les fonds constituait encore l’une des principales conditions à remplir pour permettre à la vente du FC Nantes d’aller à son terme. Le montant du rachat du club nantais pourrait avoisiner les 100 millions d’euros hors bonus.

La vente n’est toutefois pas encore définitivement bouclée. Le dossier doit notamment être présenté au comité d’entreprise du FC Nantes et passer par une consultation de la DNCG avant que l’opération puisse être définitivement validée. Mais avec la signature de ce protocole d’accord et la garantie bancaire des fonds, le départ de la famille Kita semble désormais se rapprocher sérieusement. Si les dernières étapes sont franchies sans encombre, le FC Nantes pourrait ainsi prochainement changer de propriétaire, près de vingt ans après l’arrivée de Waldemar Kita à la tête des Canaris en 2007.