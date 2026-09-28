Romain Molina n’est pas le seul journaliste à refroidir le projet de rachat de Paulo Tavares au FC Nantes.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes n’en finit plus de rebondir. Alors que Waldemar Kita a confirmé avoir reçu plusieurs propositions et que le nom de Paulo Tavares s’est retrouvé au cœur d’un projet porté par des investisseurs français et portugais, le dossier semblait avoir franchi un cap important ces derniers jours.

Après Molina, Vézirian refroidit à son tour le projet Tavares

L’Équipe évoquait même des négociations entrées dans une phase concrète mais les dernières déclarations de certains journalistes viennent sérieusement refroidir cette perspective.Romain Molina avait déjà vivement attaqué la crédibilité du dossier. Le journaliste affirmait notamment avoir consulté le projet de reprise et le qualifiait de « vaste blague », estimant que le document comportait de nombreuses approximations et erreurs.

Thibaud Vézirian vient désormais apporter une version encore plus problématique. Selon lui, le dossier n’aurait pas réellement progressé depuis la mi-septembre : « Ça sent les fuites organisées par la famille Kita. Côté acheteurs, ceux qui ont obtenu la LOI : “rien n’a avancé” depuis mi-septembre et tout ce qui est écrit aujourd’hui date parfois de plus d’un an… » Une affirmation qui entre directement en contradiction avec les informations publiées ces derniers jours sur l’avancée des discussions.

Le cas Marcelo également contesté au FC Nantes !

Thibaud Vézirian s’est également penché sur les personnalités présentées autour du projet. Le nom de Marcelo avait notamment circulé comme possible ambassadeur international du futur FC Nantes. « Marcelo ambassadeur monde ? Oui, même s’il ne fait pas l’unanimité parmi le corum des acheteurs. Les autres, Cyril Linette, Géraldine Pons, etc… Non. Pas d’actualité. Ils ne font pas partie du corum », ajoute Vézirian. Autrement dit, plusieurs noms associés publiquement au projet ne feraient pas partie du groupe de repreneurs. Une précision importante alors que de nombreuses informations circulent depuis plusieurs semaines sur les contours de l’éventuelle future équipe dirigeante.

Le journaliste s’en prend également à un document qui circulerait massivement sur les messageries. « Le dossier ChatGPT qui circule de Whatsapp en Whatsapp n’est pas crédible et n’a rien à voir avec la réalité de l’offre qui a obtenu une LOI. » Cette sortie intervient alors que plusieurs versions du projet de reprise sont apparues publiquement, avec des montants et des profils d’investisseurs parfois différents. Le montant de l’opération constitue notamment un point de divergence important : Télénantes avait évoqué une proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros, alors que Waldemar Kita souhaiterait obtenir environ 95 millions. L’Équipe évoque de son côté une opération qui pourrait approcher les 100 millions d’euros. Tant qu’aucun accord définitif n’est annoncé, le FC Nantes reste bien la propriété de la famille Kita. Et après ce nouveau coup de froid, les supporters devront encore patienter avant de savoir si l’ère Kita touche réellement à sa fin.