Les supporters de l’ASSE semblent enfin convaincus par la gestion de Kilmer Sports Ventures à la tête du club ligérien.

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a dû composer avec de nombreuses interrogations. La stratégie du groupe américain, son fonctionnement et ses choix concernant le recrutement ont régulièrement alimenté les débats autour du club.

Les supporters de l’ASSE commencent à changer d’avis

Mais plusieurs mois plus tard, le regard des supporters semble évoluer. But! a posé une question particulièrement révélatrice à ses lecteurs : « Doutez-vous encore du projet Kilmer à l’ASSE ? » Et le résultat est sans véritable ambiguïté.Sur les personnes ayant participé au sondage, 69,8 % ont répondu « Non », tandis que 30,2 % ont répondu « Oui ». Autrement dit, près de sept votants sur dix affirment ne plus douter du projet mis en place par Kilmer Sports Ventures à Saint-Étienne.

Un résultat qui traduit une évolution notable du sentiment autour de la direction américaine. Alors que les premières interrogations étaient nombreuses, une majorité des participants au sondage considère désormais que le projet mérite davantage de confiance. Cette évolution intervient alors que l’ASSE a connu un mercato estival particulièrement animé. Le club a profondément remodelé son effectif et recruté plusieurs joueurs afin de construire une équipe correspondant davantage aux ambitions affichées par sa nouvelle direction. Tout n’est évidemment pas réglé pour autant.

Kilmer Sports Ventures a désormais une attente à gérer

Le championnat reste le principal juge de paix et les résultats sportifs pèseront nécessairement dans la perception du projet Kilmer sur le long terme. Mais le résultat de ce sondage constitue un signal intéressant pour les dirigeants stéphanois.Avec 69,8 % de réponses favorables à la question de la confiance dans le projet, la direction américaine semble avoir gagné du crédit auprès d’une partie importante des votants.

Le plus difficile commence toutefois maintenant : transformer cette confiance en résultats et installer durablement l’ASSE dans une dynamique positive. Car à Saint-Étienne, le soutien des supporters reste étroitement lié à ce qui se passe sur le terrain. Si Kilmer parvient à faire progresser le club sportivement, cette évolution de l’opinion pourrait se confirmer dans les prochains mois.