ASSE : Larsonneur sévèrement recadré, le remède pour le relancer a été trouvé !

Après son match compliqué à Metz, Gautier Larsonneur est au centre des critiques, mais Laurent Roussey estime avoir identifié la clé pour permettre au gardien de l’ASSE de retrouver confiance.

Gautier Larsonneur ne fait vraiment plus du tout l’unanimité à l’ASSE. Lors du déplacement à Metz, les Verts ont laissé filer une avance de deux buts pour finalement concéder le nul (2-2), une rencontre durant laquelle le gardien stéphanois n’a pas totalement rassuré.

Les statistiques après 7 journées de L2 illustrent les difficultés actuelles du portier de l’ASSE : Larsonneur affiche 57,9 % d’arrêts réussis en Ligue 2 cette saison (16e sur 19), avec huit buts encaissés en sept rencontres. Face à Metz, il n’a réalisé qu’un arrêt sur les trois tirs cadrés subis.

Des entretiens pour la confiance ?

Pour Laurent Roussey, ancien joueur et entraîneur des Verts, le gardien doit bénéficier du soutien de son staff, mais également prendre du recul sur ses performances actuelles. « Si c’est ton numéro 1, il va falloir lui redonner cette confiance. Et ça peut passer par des entretiens », a-t-il déclaré dans l’émission Vert sans Filtre.

Un accompagnement nécessaire selon lui, mais qui doit aller de pair avec une remise en question personnelle de Gautier Larsonneur. « Il doit aussi prendre conscience qu’il n’est pas au niveau qui est le sien. On dit toujours qu’on est capable de changer ce que tu es capable d’entendre. Si tu penses que tu es le meilleur, tu ne te remettras pas en cause. »

Le constat de l’ancien coach stéphanois est donc clair : il ne remet pas en cause les qualités du gardien, mais estime que son niveau actuel est inférieur à celui attendu.

Larsonneur doit retrouver son meilleur niveau

Roussey poursuit son analyse avec un message encore plus direct : « Aujourd’hui, force est de constater qu’il n’est pas dans sa meilleure condition. Il faut vraiment qu’il se remette en question s’il veut continuer à performer pour cette équipe et aller chercher les objectifs qui sont ceux du club. »

Après Metz, son jugement est même sans détour : « Il est difficilement défendable sur ce match face à Metz. » Pour Gautier Larsonneur, désormais, l’enjeu est simple : répondre sur le terrain. Toujours numéro un dans la hiérarchie stéphanoise, le gardien de l’ASSE devra rapidement retrouver de la confiance et de la régularité pour faire taire les interrogations qui accompagnent son début de saison.