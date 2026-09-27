OL Mercato : Lyon pourrait recevoir une offre XXL de 50 M€ l’été prochain !

Pavel Šulc attire toujours plusieurs grands clubs européens, tandis que Leeds United aurait déjà entamé des démarches concrètes auprès de l’OL.

Pavel Šulc pourrait de nouveau être au cœur du mercato dans les prochains mois. Arrivé à l’Olympique Lyonnais à l’été 2025 en provenance du Viktoria Plzeň, le milieu offensif tchèque a rapidement séduit par ses performances et suscite désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Leeds passe à l’action

Selon les informations d’Ekrem Konur ces dernières heures, Leeds United aurait ouvert des discussions officielles pour le joueur. Tottenham et Aston Villa suivraient également attentivement la situation, tandis que la Juventus et l’Atlético de Madrid figureraient parmi les autres clubs intéressés.

L’intérêt de la Juventus n’est d’ailleurs pas nouveau. Šulc a récemment confirmé avoir été approché par le club italien durant l’été, expliquant que les négociations n’avaient pas abouti car l’offre formulée n’était pas jugée suffisamment intéressante.

Lyon fixe le prix

Après avoir recruté Šulc pour environ 7,5 millions d’euros, l’OL pourrait réaliser une importante plus-value en cas de départ. Le joueur avait terminé sa première saison à Lyon avec 14 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions.

D’après les informations de Konur, Lyon réclamerait autour de 50 millions d’euros pour envisager une nouvelle vente de son milieu offensif.

Le dossier reste toutefois à ses débuts. Avec Leeds désormais présenté comme le club ayant pris le contact le plus concret et plusieurs prétendants à l’affût, l’avenir de Pavel Šulc pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre du prochain mercato.