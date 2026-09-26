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FRANCE

OL : une réserve décimée rechute avant le retour au championnat

Par Wladimir DELCROS - 26 Sep 2026, 08:45
OL : une réserve décimée rechute avant le retour au championnat

Privée de six titulaires retenus en sélection, la réserve de l’OL s’est inclinée vendredi contre Espaly (1-2) en match amical. Un nouveau revers sans conséquence comptable, mais qui rappelle les difficultés lyonnaises lors de ses dernières sorties de préparation.

Six titulaires manquaient à l’appel

Le quatrième tour de la Coupe de France ayant placé les championnats amateurs sur pause, la réserve de l’OL avait choisi de garder le rythme face à Espaly. Un adversaire loin d’être anodin puisque le club de Haute-Loire, également pensionnaire de National 2 mais engagé dans la poule G, occupe la deuxième place de son groupe après avoir remporté deux de ses trois premières rencontres.

Pour cette rencontre amicale, Gueïda Fofana devait surtout composer avec un effectif largement remanié. Six joueurs qui avaient débuté lors de la victoire contre Thonon Évian (3-2) étaient retenus en sélection : Matthias Da Silva, Noham Kamara, Tiago Gonçalves, Adil Hamdani, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Le secteur offensif lyonnais était donc à reconstruire.

Lurika buteur, Akouokou enchaîne

Malgré ces nombreuses absences, les Gones ont pris les commandes en première période grâce à Nehemie Lurika. Le jeune Lyonnais a placé son équipe sur de bons rails, avant qu’Espaly ne renverse la rencontre au retour des vestiaires en inscrivant deux buts. La réserve rhodanienne s’est finalement inclinée 2-1, comme le rapporte Olympique-et-Lyonnais.

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Paul Akouokou était encore présent avec le groupe Pro 2 pour cette affiche. Le milieu de terrain enchaîne ainsi du temps de jeu avec la réserve, même si aucun élément individuel supplémentaire n’a été communiqué sur sa prestation face aux Espaviots.

En parallèle de cette rencontre de la réserve, l’actualité lyonnaise reste également animée autour de l’équipe première. La Juventus souhaiterait notamment vendre définitivement Loïs Openda à l’OL, alors que l’attaquant belge est actuellement prêté sans option d’achat.

Le championnat reste la priorité

Ce revers confirme toutefois les difficultés des jeunes Lyonnais dans les rencontres amicales. Quinze jours plus tôt, ils avaient déjà lourdement chuté contre la réserve de Grenoble (0-4). Entre ces deux défaites, les joueurs de Gueïda Fofana avaient néanmoins su réagir en championnat en dominant Thonon Évian.

C’est bien en National 2 que le bilan lyonnais conserve toute son importance. Après trois journées, la réserve de l’OL reste invaincue avec une victoire et deux matchs nuls. Elle retrouvera la compétition le 3 octobre face à Jura Dolois, avec l’objectif de prolonger cette série et d’effacer rapidement cette nouvelle sortie amicale contrariée.

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