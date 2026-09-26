RC Lens : deux figures des Sang et Or à l’honneur ce samedi

Le RC Lens célèbre deux anniversaires ce 26 septembre. Alaeddine Yahia, désormais chargé du recrutement à la formation, fête ses 45 ans, tandis que Roger Boli souffle sa 61e bougie.

Yahia fête ses 45 ans

Né le 26 septembre 1981 à Colombes, Alaeddine Yahia fête ce samedi ses 45 ans. L’ancien défenseur a laissé le souvenir d’un joueur solide sous le maillot lensois, avant de poursuivre son histoire avec le club artésien dans un autre registre.

Après sa carrière sur les terrains, Yahia est en effet resté au sein de la maison Sang et Or. Il occupe aujourd’hui le poste de responsable du recrutement à la formation, un rôle important pour identifier les futurs éléments prometteurs du centre lensois.

Son passage à Lens avait notamment été marqué par plusieurs étapes fortes. En 2012, le défenseur avait dû passer par une intervention chirurgicale réussie, avant de retrouver les terrains et de poursuivre son aventure dans l’Artois.

Une histoire prolongée avec les Sang et Or

Attaché au RC Lens, Alaeddine Yahia avait également prolongé son contrat jusqu’en 2015. Sa reconversion au sein du recrutement des jeunes confirme la relation durable nouée avec le club, bien au-delà de son seul passage dans la défense lensoise.

Comme le rappelle Lensois.com, l’ancien international tunisien conserve donc une place active dans l’organigramme. Il travaille désormais en amont, auprès de la formation, pour accompagner la politique sportive du Racing.

Roger Boli souffle ses 61 bougies

Ce 26 septembre correspond aussi à l’anniversaire d’une autre figure marquante du RC Lens. Né en 1965, Roger Boli fête ses 61 ans. Contrairement à Yahia, l’ancien attaquant n’exerce plus de fonction au club, mais il reste considéré comme une légende des Sang et Or.

Toujours attentif à l’actualité du Racing, Boli a régulièrement livré son analyse sur les joueurs offensifs lensois. Il avait notamment porté son regard sur les attaquants du club, avec la franchise qui le caractérise.

Ivanovic pense déjà à Benfica

Dans l’actualité sportive du RC Lens, Franjo Ivanovic a de son côté réaffirmé son intention de retourner à Benfica à l’issue de son prêt. Âgé de 22 ans, l’attaquant a inscrit deux buts lors de ses cinq premiers matches avec les Sang et Or.

Franjo Ivanovic veut revenir à Benfica. Prêté au RC Lens, l’attaquant assure : « Je suis joueur de Benfica et je reviendrai l’été prochain. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102823473294778440

Entre deux anniversaires qui rappellent son histoire et les premiers pas de ses nouveaux visages, le RC Lens continue ainsi de faire le lien entre son passé et son présent.