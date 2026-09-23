RC Lens : le verdict est tombé dans l’affaire des tweets insultants

Poursuivi après la publication de messages offensants envers les Lensois sur son compte X, l’ancien député Éric Diard a été jugé mardi à Béthune. Le tribunal a finalement prononcé sa relaxe, près d’un an et demi après les faits.

Des messages publiés après OM – RC Lens

L’affaire remonte au 9 mars 2025, au lendemain d’une victoire du RC Lens face à l’Olympique de Marseille. Plusieurs messages visant les supporters lensois avaient alors été publiés depuis le compte X d’Éric Diard, ancien député des Bouches-du-Rhône et ex-maire de Sausset-les-Pins.

En réponse à un supporter artésien, le compte avait notamment publié « Entre consanguins ? ». Un autre message invitait les Lensois à « tous se coucher en famille après avoir bien bu ». Rapidement supprimés, ces tweets avaient néanmoins été conservés grâce à des captures d’écran et largement relayés sur les réseaux sociaux.

Cette polémique avait dépassé le cadre de la rivalité sportive. Alors que le Racing continue de faire parler de lui sur le terrain, avec notamment deux joueurs lensois récemment distingués, les publications avaient directement fait réagir les élus locaux.

La Ville de Lens avait porté plainte

Le maire de Lens, Sylvain Robert, avait annoncé le dépôt d’une plainte. Quelques jours après les faits, le conseil municipal avait approuvé cette démarche à l’unanimité. L’édile estimait alors qu’il était impossible de laisser se banaliser de tels discours de mépris visant les supporters et, plus largement, les habitants du territoire.

Éric Diard avait de son côté nié être l’auteur des messages. L’ancien parlementaire assurait qu’une personne de son entourage, ayant accès à son ordinateur, avait utilisé son compte à son insu. Son avocat a maintenu cette version devant le tribunal judiciaire de Béthune, en évoquant une possible usurpation et une demande de réinitialisation du compte.

Avant Monaco – Lens, Filipe Luis a rappelé que ses attaquants devaient mériter leur place et que rien ne serait accordé en fonction du nom ou du passé. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100902857792754107

Une relaxe liée à l’identification des personnes visées

Absent lors de l’audience du mardi 22 septembre 2026, Éric Diard était poursuivi pour « injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité ou un citoyen chargé d’un service public ». Il était représenté par son avocat.

Comme le rapporte Lensois.com dans son compte rendu de l’audience, les débats ont surtout porté sur l’identification exacte de la cible des tweets. Pour caractériser l’infraction retenue, les propos devaient viser un corps constitué ou un organisme institué par la loi.

Les juges ont considéré qu’il était impossible de déterminer précisément une personne ou un groupe juridiquement identifiable comme cible des publications. L’ancien député a donc été relaxé, sans que le tribunal ait à trancher définitivement la question de l’auteur réel des messages.