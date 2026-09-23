Encore une fois agacé par la défaite contre le PSG, Bruno Genesio commence à irriter fortement ses dirigeants… avant les supporters ?

La défaite face au PSG n’a visiblement pas arrangé les relations entre Bruno Genesio et la direction de l’OM. Après Classique, l’intéressé a de nouveau pris la parole et n’a pas du tout convaincu Daniel Riolo.

« Cette communication agace énormément ! »

Sur RMC Sport, le journaliste n’a pas mâché ses mots. « La communication de Genesio est très mauvaise. Je ne comprends rien. Il cherche à échapper à ses responsabilités. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir ce discours. » Une sortie qui intervient alors que la communication de l’entraîneur marseillais ferait déjà grincer des dents en interne.

Mohamed Toubache-Ter a également évoqué le sujet. Selon lui, cette communication « agace énormément » au sein de la direction de l’OM. L’intéressé affirme que la situation avait déjà suscité des tensions avant le Classique perdu contre le PSG. Le nouveau revers et les déclarations de Genesio auraient donc ravivé le sujet. Pour autant, tous les observateurs ne partagent pas les critiques visant l’entraîneur marseillais.

À force, Genesio pourrait se couper des supporters de l’OM

Éric Di Méco continue notamment de soutenir Bruno Genesio. Pour lui, le technicien marseillais doit désormais obtenir des réponses de sa direction après un début de saison particulièrement compliqué. « Quand tu sors de cinq matches et que tu en as perdu quatre, tu es obligé d’aller voir tes dirigeants pour leur demander ce qu’on fait. Parce que lui, perdre quatre matches sur cinq, ça n’a pas dû lui arriver souvent et ce n’est pas ce qu’il espérait en arrivant à l’OM », a-t-il affirmé sur RMC Sport.

Di Méco estime surtout que Genesio doit être accompagné et conforté dans son travail mais il met également en garde l’entraîneur olympien contre un discours qui pourrait finir par l’isoler du peuple marseillais : « Je ne veux cependant pas, à force d’avoir un discours victimaire, que Bruno agace les supporters. » Le message est donc clair : malgré son soutien à Genesio, Éric Di Méco considère que l’entraîneur marseillais doit rapidement trouver le bon équilibre dans sa communication. Car avec quatre défaites en cinq rencontres, la pression monte forcément autour de l’OM. Et les prochaines sorties de Bruno Genesio seront scrutées de très près.