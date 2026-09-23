Flashback, il y a un an : De Zerbi et la chute du « pouvoir » PSG : l’OM a-t-il perdu son feu sacré ?

Il y a un an, De Zerbi électrisait le Vélodrome après une victoire passionnelle face au PSG, défiant ouvertement l’hégémonie parisienne. Le contraste est saisissant avec un OM aujourd’hui en quête d’identité, balloté entre doutes sportifs et incertitudes en coulisses.

Quand De Zerbi réveillait Marseille contre le « pouvoir » parisien

Le 22 septembre 2025, le Vélodrome vibrait comme rarement. Roberto De Zerbi, arrivé à l’OM pour casser la routine et défier le géant PSG, avait tenu parole. Ce soir-là, Marseille s’imposait 1-0 face au champion en titre, renversant la logique sur la pelouse et dans les têtes. De Zerbi, en conférence de presse, n’avait pas mâché ses mots : il refusait de se soumettre au « pouvoir » du PSG, avouait avoir rejoint l’OM pour des soirées comme celle-là, et saluait la fierté retrouvée d’un club prêt à bousculer l’ordre établi. Luis Enrique, côté parisien, paraissait désemparé, contraint pour une fois d’encaisser le coup. Les supporters phocéens, eux, savouraient une victoire qui semblait ouvrir une nouvelle ère d’ambition, avec un entraîneur charismatique et des dirigeants qui affichaient leurs rêves de grandeur. L’OM tenait son rendez-vous avec l’histoire, la ferveur était totale.

Un an plus tard, l’OM entre doutes et crise de confiance

Douze mois plus tard, la magie s’est évaporée. L’OM ne fait plus peur, ni sur le terrain ni en coulisses. Au lendemain d’une nouvelle défaite à domicile contre le PSG, les Phocéens vivent une période tourmentée. Bruno Genesio, successeur de De Zerbi, paraît sur la sellette, son avenir incertain alors que la menace d’une démission plane. L’équipe peine à retrouver le rythme, les résultats sont décevants, et la trêve internationale s’annonce comme un sursis plus qu’un nouveau départ. On ne parle plus de « battre le pouvoir », mais d’activer un « plan commando » pour remettre l’effectif à niveau, entre séances physiques et soins individualisés. Les blessures, comme celle de Paixao, inquiètent, mais la moindre bonne nouvelle – une indisponibilité finalement écartée – est vécue comme un soulagement éphémère. Le mercato, lui, n’a rien d’ambitieux : aucune arrivée majeure, les rumeurs de vente à l’Arabie Saoudite ressurgissent faute de projet clair, et l’ombre d’un OM vendu ou en quête de nouveaux investisseurs plane à nouveau sur la Canebière. Même la rivalité avec le PSG semble avoir perdu de son sel, tant le club marseillais paraît absorbé par ses propres maux.

Ce flashback dit tout du chemin parcouru – ou plutôt perdu – en douze mois. De l’insolence assumée de De Zerbi face au « pouvoir » à la gestion de crise en coulisses, l’OM n’a pas encore trouvé le ressort pour retrouver sa grandeur. Le feu sacré d’hier, qui faisait trembler le Parc comme le Vélodrome, attend de reprendre flamme. Les supporters, eux, n’ont pas oublié ce frisson.