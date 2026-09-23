Alors que Stéphane Ziani serait en froid avec Grégory Poirier, le FC Nantes va se séparer de son fils en prêt.

Le FC Nantes s’apprête à voir partir l’un de ses jeunes éléments. Alors que Stéphane Ziani serait en froid avec Grégory Poirier, entraîneur de l’équipe réserve nantaise, son fils Sacha devrait prendre la direction de l’UF Touraine.

Sacha Ziani va être prêté en National 1

Selon Presse Océan, Sacha Ziani (23 ans) va quitter temporairement le FC Nantes. Le jeune milieu de terrain devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à l’UF Touraine, actuellement engagée en National 1.

Une décision qui va permettre au joueur de bénéficier de davantage de temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un championnat senior particulièrement exigeant. Pour le FC Nantes, ce prêt doit également permettre à son jeune élément de continuer à s’aguerrir avant de revenir au club.

Un contexte particulier autour de Stéphane Ziani

Ce départ intervient alors que la situation serait tendue entre Stéphane Ziani et Grégory Poirier. L’ancien joueur du FC Nantes, désormais impliqué dans la formation du club, entretiendrait des relations compliquées avec l’entraîneur de la réserve.

Dans ce contexte, le prêt de Sacha Ziani pourrait-il contribuer à apaiser les tensions ? Difficile de l’affirmer à ce stade. Toujours est-il que le jeune Nantais va désormais poursuivre sa saison loin de la Jonelière, avec l’objectif de gagner du temps de jeu et de franchir un nouveau cap. Le FC Nantes suivra forcément son évolution avec attention.