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FRANCE

OM : McCourt poussé vers la sortie et déjà en Arabie Saoudite ?

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 12:00
Frank McCourt (OM)

Le vent de contestation à l’OM souffle plus fort que jamais autour de Frank McCourt… qui serait actuellement en Arabie Saoudite ! 

La contestation autour de Frank McCourt ne faiblit pas. Bien au contraire. Alors que l’OM traverse une période particulièrement délicate, les appels au départ du propriétaire américain se multiplient. 

McCourt cherche des investisseurs dans le Golfe 

Pascal Olmeta n’a d’ailleurs pas pris de gants pour s’adresser directement au propriétaire de l’OM. « Monsieur McCourt, à un moment donné, basta. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Si vous n’avez plus l’envie de faire grandir l’OM, il faut le vendre. L’OM est une institution. Les supporters méritent un projet sportif à la hauteur », a-t-il affirmé sur RMC Sport.  Un message particulièrement fort. Et qui illustre la pression grandissante autour de l’actionnaire américain.

Pour autant, une vente de l’OM n’est pas actuellement annoncée comme étant actée. Bien au contraire. Stéphane Richard a récemment expliqué que Frank McCourt souhaitait désormais trouver des partenaires stratégiques pour accompagner le club. L’idée pourrait notamment passer par l’arrivée de nouveaux investisseurs au capital. Le président marseillais a également écarté l’idée d’une vente totale à court terme. McCourt reste donc aux commandes. Mais une ouverture du capital pourrait changer beaucoup de choses. Et forcément, les regards se tournent encore vers le Golfe.

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McCourt présent en Arabie Saoudite ?

Une nouvelle rumeur circule désormais sur X sans qu’elle soit possible à vérifier : Frank McCourt serait actuellement en Arabie Saoudite !  Difficile, à ce stade, d’en tirer une quelconque conclusion. Aucun élément suffisamment solide ne permet d’affirmer que le propriétaire de l’OM s’y trouve dans le cadre de discussions concernant une éventuelle vente du club.

Le contexte entretient néanmoins les spéculations. McCourt cherche des partenaires. Des pistes au Moyen-Orient sont régulièrement évoquées. Et l’hypothèse saoudienne revient régulièrement dans l’actualité marseillaise. Mais prudence. Les dernières informations disponibles font justement état d’une piste saoudienne refroidie, tandis que d’autres investisseurs du Moyen-Orient seraient évoqués. Rien de concret n’est annoncé pour le moment. Le feuilleton McCourt est donc loin d’être terminé.

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