OM : le programme de la trêve se précise à huis clos

L’OM devrait profiter de la prochaine trêve pour disputer un match amical face à Montpellier. La rencontre est programmée le samedi 3 octobre à Martigues, mais le public ne devrait pas pouvoir y assister.

Un rendez-vous fixé à Martigues

L’Olympique de Marseille connaît un peu mieux le programme qui l’attend lors de la prochaine trêve. Selon les informations de La Tribune OM, le club phocéen affrontera Montpellier le samedi 3 octobre à 17 heures.

Cette rencontre amicale doit se dérouler au stade Francis-Turcan de Martigues. L’enceinte martégale accueillera donc cette affiche entre les deux formations du sud de la France, qui pourront profiter de cette coupure pour entretenir le rythme de leurs joueurs disponibles.

Un huis clos encore à confirmer

Les supporters marseillais ne devraient toutefois pas avoir accès au stade. D’après la même source, la rencontre devrait se disputer à huis clos. Cette modalité reste donc à confirmer officiellement, le conditionnel étant encore de mise concernant la présence du public à Francis-Turcan.

Ce ne serait pas la première fois qu’une rencontre entre l’OM et le MHSC se déroule sans spectateurs. Le club marseillais avait déjà été concerné par un déplacement fermé au public à Montpellier. Cette fois, il s’agit néanmoins d’un simple match de préparation organisé pendant la trêve.

Du temps de jeu pendant la coupure

Sur le plan sportif, ce rendez-vous offrira surtout une occasion de conserver du rythme en l’absence de compétition officielle. Les internationaux susceptibles de rejoindre leur sélection ne seront pas nécessairement concernés, mais le reste de l’effectif pourra accumuler du temps de jeu face à une opposition habituée aux exigences du football professionnel français.

Ce type de rencontre permet également au staff de procéder à des ajustements et d’observer des éléments moins utilisés, sans la pression immédiate du résultat. L’OM a déjà eu recours à ce format lors de précédentes coupures, à l’image d’un match amical programmé face à Amiens.

Une officialisation désormais attendue

À ce stade, ni l’horaire ni les conditions d’accès annoncées n’ont été accompagnés d’un communiqué officiel des deux clubs. Le rendez-vous est fixé au samedi 3 octobre à 17 heures, mais l’organisation définitive et le huis clos devront encore être entérinés.

Sauf changement de programme, Marseille et Montpellier se retrouveront donc à Martigues pour meubler la trêve et préparer la reprise. Une répétition à l’abri des regards se dessine au stade Francis-Turcan.