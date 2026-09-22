La quête d’un nouvel investisseur à l’OM par Frank McCoirt l Cisse penser qu’un énorme tournant se prépare pour l’avenir du club phocéen.

L’OM pourrait-il entrer dans une nouvelle ère ? Selon les récentes informations du JDD, Frank McCourt explorerait actuellement des pistes dans le Golfe persique afin de générer de nouvelles ressources financières.

« On approche bientôt d’un gros tournant »

Cette démarche ne passe évidemment pas inaperçue, alors que la question de l’avenir économique de l’OM revient régulièrement au centre des discussions. Un élément interpelle particulièrement : la communication autour de cette information.

Pour Guillaume Dacquet, journaliste marseillais, le choix du JDD ne serait pas anodin. « Sachant que le JDD est LE canal de com officiel choisi par McCourt. C’est totalement volontaire de faire fuiter tout ceci en ce moment. On approche bientôt d’un gros tournant ? », a-t-il écrit.

Quel avenir pour l’OM ?

Une réflexion qui relance forcément les interrogations autour du projet de Frank McCourt à Marseille. L’arrivée éventuelle d’investisseurs issus du Golfe ne signifie pas nécessairement une vente de l’OM, mais pourrait ouvrir la porte à de nouvelles ressources et à une évolution de la stratégie du club.

Pour l’heure, aucune officialisation ne permet de confirmer un changement de propriétaire ou une opération précise. Mais si les discussions évoquées venaient à se concrétiser, elles pourraient avoir des conséquences importantes sur les ambitions et le fonctionnement de l’OM dans les prochaines années. À Marseille, le sujet risque donc de continuer à alimenter les discussions… autour d’une vente.