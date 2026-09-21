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FRANCE

OM : Riolo dézingue Genesio et lui indique la marche à suivre !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 23:45
Bruno Genesio lors d'OM - PSG

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Daniel Riolo a vivement critiqué Bruno Genesio avant de lui indiquer la marche à suivre pour redresser la situation.

Daniel Riolo n’aime pas la communication de Bruno Genesio. Et le journaliste de RMC Sport l’a fait savoir après la défaite de l’Olympique de Marseille dans le Classico face au Paris Saint-Germain (1-2). Ce dimanche soir, Daniel Riolo s’en est pris au discours de l’entraîneur marseillais, lui reprochant notamment de chercher à se dédouaner alors que l’OM traverse une période particulièrement délicate.

Riolo tacle la communication de Genesio

« Sa communication est très mauvaise. Il cherche à échapper à ses responsabilités, il est fuyant et ce qu’il fait n’est pas bien. Ce qu’il veut nous faire avaler en fait, c’est que l’OM n’est pas bon, que c’est une mauvaise équipe », a lancé Daniel Riolo. Une sortie particulièrement sévère à l’encontre de Bruno Genesio, alors que les résultats marseillais placent forcément le technicien sous une pression grandissante.

Riolo réclame un changement de système à l’OM

Au-delà de la communication de l’ancien entraîneur du LOSC, Daniel Riolo estime également que celui-ci doit revoir ses choix tactiques pour tenter d’enrayer la mauvaise dynamique. Selon lui, « l’OM doit repasser à trois axiaux et deux pistons » afin de retrouver davantage de solidité et d’arrêter de concéder autant. Le journaliste de RMC Sport considère d’ailleurs que le score du Classico aurait pu être beaucoup plus lourd pour les Phocéens : « Si le PSG est réaliste, l’OM prend une trempe. »

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