OM : Genesio attend McCourt, sa réponse est déjà connue !

Alors qu’il attend une prise de parole de Frank McCourt, Bruno Genesio risque de ne pas obtenir satisfaction de la part du propriétaire de l’OM.

Après la défaite de l’Olympique de Marseille dans le Classico face au Paris Saint-Germain (1-2), Bruno Genesio a tenu des propos particulièrement forts sur la situation du club phocéen. L’entraîneur marseillais a assumé sa part de responsabilité dans la mauvaise passe actuelle, tout en laissant clairement entendre qu’il n’était pas le seul responsable. « C’est insuffisant, j’assume ma part de responsabilité, comme d’autres devront l’assumer aussi. Pour l’instant je n’en suis pas là, je vais digérer cette défaite, parler avec mon staff, parler avec mes dirigeants. Parce que je pense, en essayant de peser mes mots, que ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation. »

Genesio attend une prise de parole de McCourt

Alors que la direction olympienne devrait prendre la parole durant la trêve internationale, Bruno Genesio attendrait surtout une intervention publique de Frank McCourt. Selon Foot Mercato, le technicien de 60 ans souhaiterait que le propriétaire américain clarifie publiquement les véritables ambitions de l’OM. Une demande qui devrait toutefois rester sans réponse puisque McCourt n’aurait, pour le moment, aucune intention de communiquer publiquement sur la situation du club.

Genesio se sentirait trahi par les promesses de l’OM

Face au silence de Frank McCourt, Bruno Genesio ressentirait même une forme de trahison. Avant de rejoindre l’OM, l’ancien entraîneur du LOSC se serait vu promettre des moyens financiers lui permettant de recruter et de construire une équipe compétitive. Mais les contraintes économiques rencontrées cet été ont finalement contrarié le mercato marseillais et Genesio considérerait désormais que l’effectif mis à sa disposition ne correspond pas au projet ambitieux qui lui avait été présenté au moment de sa signature. Un décalage entre les promesses et la réalité qui expliquerait en partie les tensions actuelles entre l’entraîneur et sa direction.