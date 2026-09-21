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FRANCE

FC Nantes : coup de théâtre dans le conflit entre Poirier et la formation !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 22:45
Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes

Alors que des tensions étaient évoquées entre Grégory Poirier et la formation du FC Nantes, la réalité serait finalement bien différente.

Dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau est revenu sur les rumeurs de tensions entre Grégory Poirier et la formation du FC Nantes. Alors que des désaccords ont été évoqués ces derniers jours, la situation serait finalement moins conflictuelle qu’annoncé.

Des tensions, mais pas vraiment avec Poirier

« Oui, il y a eu des tensions, mais je dirais que les tensions sont plus entre la formation et la direction, ou ce qu’il reste de la direction en ce moment », a expliqué David Phelippeau. Les crispations concerneraient donc davantage les relations entre le centre de formation et la direction nantaise que Grégory Poirier directement.

Une réunion entre Poirier et Fenillat pour mettre les choses au clair

Le journaliste de Ouest-France a également révélé qu’une réunion devait avoir lieu mardi dernier entre l’entraîneur des Canaris et Samuel Fenillat, le directeur du centre de formation. « Je sais qu’il y a une réunion aujourd’hui (mardi dernier, ndlr) entre Grégory Poirier et Samuel Fenillat. Ils doivent se voir, ils vont clarifier certaines choses. Il n’y a pas de conflit. » De quoi sérieusement relativiser les rumeurs d’une fracture entre Grégory Poirier et la formation du FC Nantes.

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