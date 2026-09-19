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FRANCE

FC Nantes : coup dur pour la vente du club ! 

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 12:00
Franck Kita (FC Nantes)

Si le processus de vente du FC Nantes est bel et bien sur les rails, rien n’indique encore que Waldemar Kita acceptera une offre de rachat déjà sur la table.

Depuis plusieurs jours, les informations autour d’une possible vente du FC Nantes se multiplient. Si l’hypothèse d’un changement de propriétaire semble désormais concrète, le dossier est encore loin d’être définitivement bouclé.

« Waldemar Kita ne confirme pas vouloir vendre… »

Anthony Marsais, ancien journaliste proche du FC Nantes, appelle notamment à ne pas tirer de conclusions trop rapides après les dernières déclarations de Waldemar Kita dans Presse-Océan. « Pour moi, Waldemar Kita ne confirme pas vouloir vendre mais confirme qu’il y a trois offres sur la table », a-t-il analysé.

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Une nuance importante alors que l’avenir du FC Nantes fait l’objet de nombreuses spéculations. La présence de plusieurs offres permet de confirmer que des discussions existent bien autour du club, mais elle ne signifie pas pour autant qu’une cession est actée.

Les supporters du FC Nantes restent très prudents

Cette prudence semble d’ailleurs largement partagée par les supporters nantais. Ouest-France a récemment organisé un sondage sur la possible vente du FC Nantes. Si une partie des fans s’est montrée particulièrement enthousiaste, avec 9,4 % des votants affichant leur euphorie, la grande majorité a préféré rester mesurée. 71,1 % des participants ont ainsi choisi la prudence. Un résultat qui illustre les interrogations encore nombreuses autour de ce dossier. Car si plusieurs éléments semblent indiquer que le processus avance, certains observateurs rappellent que celui-ci n’en serait encore qu’à ses premières étapes.

Le passage en data room, notamment, n’aurait pas encore été officiellement acté. Cette étape constitue pourtant un moment important dans une opération de vente puisqu’elle permet aux candidats au rachat d’avoir accès à des informations détaillées sur la situation financière et économique du club. Autrement dit, plusieurs offres seraient bien présentes sur la table, mais rien ne permet encore d’annoncer un changement de propriétaire comme acquis. Pour les supporters du FC Nantes, il faudra donc encore patienter avant d’y voir définitivement plus clair. 

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