Après avoir posé ses valises à l’Omonia Nicosie cet été, Jean-Kévin Duverne (29 ans) est revenu sur son passage mitigé au FC Nantes.

Le témoignage est forcément intéressant. Après avoir quitté le FC Nantes cet été, Jean-Kévin Duverne poursuit désormais sa carrière à l’Omonia Nicosie.

Duverne refuse de parler d’un climat « malsain » mais…

L’ancien défenseur des Canaris a néanmoins accepté de revenir sur son passage en Loire-Atlantique et sur les difficultés rencontrées durant son aventure. Et son constat concerne autant ses propres performances que le climat général autour du club.

Arrivé au FC Nantes en 2023 après une saison aboutie dans les rangs du Stade Brestois, avec 34 matches au compteur, Jean-Kévin Duverne n’a jamais réellement réussi à retrouver la même régularité dans ceux des Canaris. Pour autant, l’international haïtien refuse de résumer son expérience à un environnement « malsain ».

« Je ne dirais pas que c’était “malsain”. C’est compliqué à expliquer. Il y a de la pression dans tous les clubs », a-t-il analysé dans So Foot. Mais le défenseur estime que la particularité nantaise réside surtout dans la répétition de cette pression : « Ce qui est compliqué, c’est que ça fait des années que c’est comme ça. Ça rôdait autour des barrages, de la relégation, ça se sauvait à la fin. » Un constat qui permet de mieux comprendre le contexte dans lequel les joueurs nantais ont évolué ces dernières saisons.

La relégation toujours dans les esprits au FC Nantes

Pour Duverne, la difficulté vient donc moins d’un événement précis que d’une forme d’habitude installée autour du FC Nantes. Chaque saison ou presque, les Canaris ont dû regarder derrière eux au classement. Cette pression permanente finit forcément par peser sur un groupe, particulièrement lorsque les résultats ne suivent pas. Le défenseur de 29 ans en a lui-même fait les frais. Et il assume d’ailleurs pleinement sa part de responsabilité.

Jean-Kévin Duverne ne cherche pas à réécrire son histoire nantaise. « Si je fais un constat général, je n’ai pas été à la hauteur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon joueur. C’est comme ça. » Une déclaration lucide de la part de celui qui avait pourtant connu une saison convaincante à Brest avant de rejoindre Nantes. Les critiques ont ensuite accompagné son parcours chez les Canaris. Et Duverne reconnaît que les supporters avaient évidemment le droit de juger ses performances.

Celui qui a disputé la dernière Coupe du Monde dans les rangs d’Haïti formule néanmoins un reproche à l’égard d’une partie du public : « Il y a eu des critiques, à droite, à gauche. De la part des supporters, c’est normal, mais parfois, ça serait mieux de plus supporter son équipe. Pour lui, les périodes difficiles sont précisément celles durant lesquelles les joueurs ont le plus besoin de sentir leur public derrière eux. « Quand ça ne va pas bien, c’est là où tu dois remobiliser ton équipe. » Un message qui prend une résonance particulière dans le contexte actuel du FC Nantes, encore confronté à une forte pression après sa relégation en Ligue 2 et un début de saison compliqué.