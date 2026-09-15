La vente du FC Nantes prend une nouvelle dimension. Alors que Waldemar Kita a reconnu avoir reçu trois propositions de reprise, le dossier commence désormais à s’inviter dans le débat politique local.

Le FC Nantes pourrait-il bientôt changer de propriétaire ? La question n’est plus seulement posée par les supporters ou dans les milieux économiques. Après dix-neuf années à la tête du club, Waldemar Kita a récemment reconnu discuter avec trois potentiels repreneurs et s’est montré beaucoup plus ouvert à l’hypothèse d’un passage de témoin. Et désormais, le sujet dépasse largement le cadre du football.

Ça bouge à la tête du FC NANTES.



La métropole doit peser dans les scénarios qui vont s’ouvrir avec trois objectifs :

– préserver l’âme de la Beaujoire et réinventer son quartier en y associant habitants, supporters et acteurs économiques

– donner un avenir au centre… https://t.co/7q7ogQPW7E — Foulques Chombart de Lauwe (@Foulques44) September 14, 2026

La vente du FC Nantes s’invite en politique

Foulques Chombart de Lauwe, conseiller municipal et métropolitain d’opposition, s’est exprimé sur X alors que les discussions autour de l’avenir du FC Nantes prennent de l’ampleur. « Ça bouge à la tête du FC NANTES. La métropole doit peser dans les scénarios qui vont s’ouvrir », a-t-il écrit. Une prise de parole qui ne constitue pas une confirmation officielle d’une vente, mais qui montre à quel point le dossier commence à être considéré comme un enjeu important pour Nantes. L’élu estime surtout que la collectivité devra être attentive aux conséquences d’un éventuel changement de propriétaire.

Le premier dossier évoqué concerne évidemment la Beaujoire. Foulques Chombart de Lauwe appelle à « préserver l’âme de la Beaujoire et réinventer son quartier en y associant habitants, supporters et acteurs économiques ». Un sujet particulièrement sensible pour les supporters nantais, alors que l’avenir du stade et de son environnement fait régulièrement débat. Dans l’hypothèse d’une vente du FC Nantes, la question du stade pourrait donc rapidement devenir un élément central des discussions entre le futur propriétaire, les collectivités et les acteurs locaux.

La Beaujoire et la Jonelière au centre du débat

Autre priorité mise en avant par l’élu : le centre d’entraînement de la Jonelière. Chombart de Lauwe souhaite « donner un avenir au centre d’entraînement de la Jonelière ». Un dossier loin d’être anodin pour le FC Nantes. Le centre de formation et les infrastructures nantaises font partie de l’identité historique du club. Un éventuel repreneur devra donc forcément composer avec cet héritage et avec les attentes liées à la formation des jeunes Canaris. Le conseiller municipal souhaite également renforcer les relations entre le FC Nantes et son territoire. Il évoque notamment la nécessité de « recréer du lien avec les clubs locaux, les jeunes talents ». Une volonté qui rejoint une question devenue centrale autour du club : comment permettre au FC Nantes de renouer avec son identité et son environnement après plusieurs années particulièrement mouvementées ?

Pour Chombart de Lauwe, le futur du club ne peut donc pas se limiter à la seule question de son actionnariat. Cette prise de parole intervient alors que Waldemar Kita a reconnu l’existence de trois propositions de reprise. Le propriétaire du FC Nantes a toutefois précisé que rien n’était encore fait ni suffisamment sérieux à ses yeux pour considérer la vente comme actée. Il faut donc encore rester prudent mais le simple fait que la question soit désormais évoquée au sein du débat politique nantais montre que l’avenir du FC Nantes dépasse largement les seuls résultats sportifs. Et Foulques Chombart de Lauwe conclut son message par un appel qui résume sa vision du dossier : « Le foot nantais a besoin de passionnés qui perpétuent l’ADN et l’Histoire de ce club. » La prochaine étape sera donc de savoir si l’une des trois propositions évoquées par Waldemar Kita peut réellement aboutir.