Dauphin de l’ASSE au classement de Ligue 2, le Stade de Reims pourrait perdre gros ces prochains jours.

L’ASSE réalise un début de saison convaincant. Avec cinq victoires en cinq journées, les Verts ont pris les commandes de la Ligue 2 malgré leur récente défaite à Dunkerque (1-2) et commencent déjà à creuser un écart avec leurs concurrents.

Samba Diawara bientôt au Maroc ?

Derrière eux, le Stade de Reims s’accroche. Après six journées, les Champenois sont toujours invaincus et occupent la deuxième place avec 12 points. Le club de Nicolas Usaï reste donc le principal poursuivant de l’ASSE. Mais plusieurs mouvements pourraient venir perturber la dynamique rémoise. Selon Sacha Tavolieri, la Fédération royale marocaine aurait entamé des discussions avec Samba Diawara. Actuellement entraîneur adjoint au Stade de Reims, l’ancien international malien pourrait rejoindre prochainement l’encadrement d’une sélection marocaine. Deux possibilités seraient notamment étudiées : intégrer le staff de Mohamed Ouahbi ou rejoindre l’équipe du Maroc U23. Aucun accord n’aurait encore été trouvé, mais les discussions seraient bien engagées. Un éventuel départ représenterait évidemment une perte pour Nicolas Usaï.

Samba Diawara ne serait donc pas question de quitter Reims pour une autre aventure en club. L’hypothèse d’une arrivée au sein de la Fédération marocaine pourrait toutefois se concrétiser rapidement si les différentes parties trouvent un terrain d’entente. Pour le Stade de Reims, le timing serait loin d’être idéal. Le club champenois vient en effet de réaliser un début de saison particulièrement intéressant. Après six journées, Reims compte trois victoires et trois matches nuls, sans aucune défaite. Nicolas Usaï peut donc compter sur une équipe qui fonctionne. Perdre un membre de son staff en pleine saison constituerait forcément un petit coup d’arrêt dans cette dynamique.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE ?

Autre mouvement évoqué autour du Stade de Reims : Mohamed Toubache-Ter affirme qu’Ansoumana Dansokho pourrait lui aussi connaître une nouvelle étape dans sa progression en étant prêté au Nîmes Olympique. Le milieu de 20 ans appartient toujours à l’environnement rémois et évolue principalement avec la réserve. Il avait notamment fait une apparition avec l’équipe première en Coupe de France la saison dernière. Le scénario d’un prêt pourrait donc permettre au jeune joueur d’obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre son développement loin de la concurrence rémoise. Il faut toutefois distinguer ce dossier de celui de Soumaïla Sylla, dont le prêt à Nîmes a, lui, été officiellement annoncé par le Stade de Reims.

Pour l’ASSE, tous ces mouvements autour de son principal concurrent constituent forcément un élément à surveiller. Les Verts possèdent de l’avance au classement et affichent un bilan parfait après cinq journées. Reims, de son côté, reste invaincu et conserve une vraie menace derrière Saint-Étienne. Le départ éventuel de Samba Diawara ne suffirait évidemment pas à faire vaciller le Stade de Reims mais si le club perdait un membre important de son encadrement tout en continuant à modifier son effectif, cela pourrait offrir une petite fenêtre supplémentaire à l’ASSE. Les Verts ont, eux, une priorité : rebondir à Metz.