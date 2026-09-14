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FRANCE

ASSE : un match surprise se prépare pendant la trêve

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 15:55
Les joueurs de l'ASSE

L’ASSE pourrait disputer un match amical face au FC Sion pendant la prochaine trêve internationale.

Après cinq victoires en autant de matchs pour lancer sa saison, l’AS Saint-Étienne a connu son premier couac en s’inclinant samedi dernier sur la pelouse de Dunkerque (2-1). Les Verts restent malgré tout leaders de Ligue 2 avec trois points d’avance sur leur dauphin, le Stade de Reims. Avant la trêve internationale du mois de septembre, les hommes de Ian Cathro recevront ce samedi (20h) le FC Metz.

Un match amical pour l’ASSE pendant la trêve ?

Pendant la trêve, les Stéphanois qui ne rejoindront pas leur sélection respective pourraient tout de même avoir l’occasion de jouer. Selon les informations du média suisse Le Nouvelliste, l’ASSE pourrait disputer un match amical face au FC Sion durant cette coupure internationale. Une possibilité également confirmée par Envertetcontretous.

« Si ce match amical est bien dans les plans du côté des Verts, ce n’est pas encore complètement acté. En effet, cela dépendra du nombre de sélectionnés du côté de l’AS Saint-Étienne. Si ce match amical a finalement bien lieu, il devrait se tenir à Saint-Étienne », ont précisé nos confrères.

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