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FRANCE

RC Lens : ça chauffe déjà pour Toppmöller, son limogeage réclamé par certains supporters !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 14:25
Dino Toppmöller lors de Le Mans - RC Lens

Après le match nul du RC Lens face au Mans (2-2), certains supporters lensois évoquent déjà un possible limogeage de Dino Toppmöller.

Sur une série de deux défaites consécutives en Ligue 1, le RC Lens n’a toujours pas renoué avec la victoire en championnat, accroché ce dimanche sur la pelouse du Mans (2-2). Avec seulement quatre points au compteur après quatre journées, le Racing ne pointe qu’à la 10e place du classement. Au-delà des résultats décevants, les supporters lensois s’inquiètent surtout du jeu proposé par Dino Toppmöller et de certains choix effectués par le technicien allemand depuis le début de la saison.

La pression monte pour Toppmöller

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du RC Lens réclamaient notamment la titularisation de Mezian Mesloub face au Mans. Étincelant quelques jours plus tôt contre le Slavia Prague (2-3) en Ligue des Champions, le joueur de 16 ans a encore éclaboussé la rencontre de son talent face aux Manceaux. Entré en jeu au retour des vestiaires, le jeune Portugais a été l’un des grands artisans de la remontada des Sang et Or, apportant immédiatement du dynamisme et de la créativité au jeu lensois. Une nouvelle prestation qui risque forcément d’alimenter les débats autour de son utilisation.

Les supporters lensois commencent donc à perdre patience avec Dino Toppmöller. Certains évoquent même déjà sur les réseaux sociaux un possible limogeage de l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort dans les prochaines semaines si les résultats et le contenu des matchs ne s’améliorent pas rapidement. Après seulement quatre journées de championnat, la pression commence donc déjà à monter autour du technicien allemand.

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