RC Lens : Todibo pose une limite claire après ses débuts lensois

Jean-Clair Todibo a effectué ses premiers pas avec le RC Lens lors du match nul au Mans (1-1). Satisfait de sa rentrée, le défenseur de 27 ans reconnaît toutefois qu’il n’est pas encore prêt à disputer une rencontre entière.

Une première encourageante au Mans

On vous en parlait après le point arraché par Lens au Mans : les Sang et Or ont dû revenir de loin pour éviter la défaite. Cette rencontre animée a aussi permis à Jean-Clair Todibo d’effectuer sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.

Prêté au RC Lens, l’ancien défenseur de l’OGC Nice et du FC Barcelone est entré à la 55e minute à la place de Jonathan Gradit. Une rentrée jugée satisfaisante par le principal intéressé, même si le scénario collectif lui laisse quelques regrets.

« C’était une belle rentrée d’un point de vue individuel. D’un point de vue collectif, on aurait aimé attraper cette victoire-là. Mais d’un point de vue individuel, c’est plutôt pas mal. Ça permet de se remettre en jambes, ça fait du bien », a-t-il confié au micro de Ligue 1+ dans des propos relayés par Lensois.com.

Todibo n’a pas encore 90 minutes dans les jambes

Le constat de Todibo sur sa condition physique est lucide. Le défenseur international français, qui n’avait plus joué depuis un certain temps, estime pouvoir tenir une mi-temps mais pas encore une rencontre complète.

« Ça fait longtemps que je n’avais pas joué. Je n’ai pas encore les jambes. Depuis que je suis arrivé, je bosse plutôt pas mal. J’avais les jambes pour tenir les 45 minutes, mais pas pour tenir un match complet, c’est encore compliqué », reconnaît-il. Le staff lensois devrait donc gérer progressivement son temps de jeu avant de pouvoir l’installer durablement dans le onze.

« On sait tous que le chemin pour Cahu, c’est le poste de numéro 1 à Lens. Seule la temporalité est inconnue. » — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2099168336764363207

Un choix évident et un rôle de leader

Après son départ pour West Ham en 2024, Todibo souhaitait retrouver rapidement des repères. La langue, la durée de son prêt et le projet artésien ont pesé dans sa décision. « J’aime beaucoup Lens, son projet. Donc venir ici, c’était une évidence », assure celui qui avait connu ses grandes années à Nice.

Au-delà de ses performances, Todibo veut guider les éléments prometteurs de l’arrière-garde lensoise. Il se voit déjà comme un leader auprès de trois jeunes défenseurs auxquels il souhaite transmettre son expérience, à l’image de ce que Dante avait fait pour lui sur la Côte d’Azur. Sa montée en puissance physique sera désormais l’un des dossiers à suivre dans les prochaines semaines.