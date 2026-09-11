FC Nantes, RC Lens Mercato : c’est signé pour Deiver Machado !

L’ancien latéral du RC Lens et du FC Nantes, Deiver Machado, va poursuivre sa carrière en Russie du côté du Rodina Moscou.

Le dossier Deiver Machado est désormais bouclé. Après avoir été annoncé comme une piste de FC Cincinnati, où le Colombien avait notamment visité le TQL Stadium samedi, le latéral gauche a finalement choisi une toute autre destination.

Selon les informations de Transfermarkt, Deiver Machado s’est engagé avec le Rodina Moscou ce vendredi. Une arrivée qui marque un nouveau chapitre dans la carrière du défenseur colombien, âgé de 33 ans.

De Lens à Nantes avant la Russie

Deiver Machado avait porté les couleurs du RC Lens entre 2021 et 2025, disputant plus d’une centaine de rencontres avec les Sang et Or. Son départ vers le FC Nantes avait ensuite été officialisé, avec une arrivée chez les Canaris en décembre 2025.

Après son passage par Nantes, l’international colombien va donc découvrir le football russe. Le Rodina Moscou, basé dans la capitale, évolue dans le championnat russe et accueille ainsi un joueur expérimenté capable d’évoluer comme arrière gauche ou piston.

Machado ne rejoindra finalement pas Cincinnati

Ces dernières heures, la piste américaine avait pourtant pris de l’ampleur. Deiver Machado avait été aperçu au TQL Stadium, dans le cadre d’une possible arrivée au FC Cincinnati. Mais les discussions n’ont finalement pas abouti.

Le Colombien prend donc la direction de Moscou. Pour le FC Nantes et le RC Lens, cette signature vient surtout refermer définitivement le chapitre Deiver Machado, quelques mois après son passage dans l’Hexagone.