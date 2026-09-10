Lucas Perrin, auteur d’une prestation solide lors de la victoire du FC Nantes contre Nancy (1-0), a dressé un bilan qui ne met pas en valeur Michel Der Zakarian.

Le FC Nantes respire enfin un peu mieux. Après trois défaites lors de ses trois premières journées de Ligue 2, les Canaris ont redressé la barre avec un nul obtenu à Guingamp, puis une victoire précieuse contre Nancy à la Beaujoire.

Perrin souligne une vraie différence au FC Nantes

Le bilan reste fragile mais il permet au club de quitter la dernière place du classement et d’aborder le déplacement à Sochaux avec davantage de confiance. Et dans le vestiaire nantais, le changement semble également se ressentir.Auteur d’une prestation solide contre Nancy, Lucas Perrin n’a pas directement critiqué Michel Der Zakarian. Mais le défenseur du FC Nantes a livré une analyse qui ressemble tout de même à une petite balle perdue pour l’ancien entraîneur.

Interrogé après la rencontre sur cette victoire, Perrin a insisté sur les changements observés depuis l’arrivée de Grégory Poirier. « Ça fait du bien, après quatre matchs où on a galéré. Quand on joue au football, c’est mieux. Il y a du mouvement, du pressing, des choses cohérentes. Il faut rester humble et continuer à avancer », a expliqué le défenseur. Une déclaration qui en dit long sur les sensations ressenties par le groupe.

Der Zakarian appréciera forcément…

Sans jamais citer Der Zakarian, Lucas Perrin met surtout en avant le plaisir retrouvé sur le terrain. Le mouvement, le pressing et la cohérence collective sont les principaux éléments retenus par le défenseur. Des ingrédients qui semblent avoir rapidement trouvé leur place dans les idées de Grégory Poirier. Après quatre rencontres compliquées, le FC Nantes paraît donc avoir retrouvé une certaine dynamique. La victoire contre Nancy n’a pas été spectaculaire, mais elle a permis aux Canaris de confirmer leur redressement et de reprendre un peu de confiance.

Le FC Nantes va maintenant devoir confirmer cette embellie. Le déplacement à Sochaux, programmé ce samedi (14h), permettra d’en savoir davantage sur la capacité des Canaris à poursuivre leur remontée. Après avoir quitté la lanterne rouge, Nantes veut désormais continuer à prendre des points pour se rapprocher du haut du classement. La nouvelle dynamique insufflée par Poirier semble idoine.